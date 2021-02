Daisy Ridley aimerait jouer à Spider-Woman dans Marvel & Sony Extended Spider-Verse

Daisy Ridley serait « à coup sûr » à bord pour jouer Femme araignée si l’occasion se présentait. Mieux connue pour son rôle de Rey dans le Guerres des étoiles suite de la trilogie, Ridley peut ensuite être vu aux côtés Homme araignée star Tom Holland dans le prochain film d’aventure de science-fiction Marche du chaos. Comme sa nouvelle co-star, Ridley pourrait très bien finir par devenir une web-slinger de la lutte contre le crime sur grand écran aussi si elle est la seule lancée dans la rumeur. Femme araignée film.

L’année dernière, il a été rapporté qu’Olivia Wilde dirigerait un film de super-héros dirigé par une femme pour faire partie de l’univers Marvel de Sony. Wilde a ensuite tweeté un emoji d’araignée, taquinant que le projet sur lequel elle travaille est Femme araignée. Daisy Ridley est devenue une candidate populaire auprès des fans qui ont fourni des suggestions de casting fantastique sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles elle était en fait en considération pour le rôle.

Récemment, l’auteur de USA Today Sariah Wilson a eu une conversation avec Ridley avant la sortie de Chaos Walking, et le Femme araignée des rumeurs de films ont surgi. De son côté, Ridley ne semble pas avoir entendu parler du projet mais semble néanmoins très enthousiasmée par la possibilité de décrocher le rôle.

« OMG, j’adorerais jouer à Spider-Woman. Mais est-ce plus comme une extension Spiderverse? »

Ridley a également dit à Wilson qu’elle aimait Spider-Man: dans le Spider-Verse et a apprécié WandaVision, alors elle n’aurait aucun scrupule à entrer dans une autre franchise à succès à sa suite Guerres des étoiles Cours. On lui a demandé spécifiquement si elle ferait partie d’un nouvel univers Marvel comme la rumeur Femme araignée film, Ridley a eu cette réponse brutale.

« Oh, ouais, bien sûr! »

Spider-Woman n’est pas étrangère au grand écran, bien qu’il s’agisse d’une version animée du super-héros que nous avons vu dans les théâtres. La version Gwen Stacy de Spider-Woman a été présentée dans Spider-Man: dans le Spider-Verse avec Hailee Steinfeld exprimant le personnage. Une suite, prévue pour 2022, ramènera Steinfeld dans le rôle d’une autre aventure. De plus, Spider-Gwen et la version Jessica Drew de Spider-Woman devraient également apparaître dans un prochain spin-off centré sur les femmes Spider-Verse.

Avant la nouvelle de Wilde développant un projet mystère Marvel, il a également été rapporté que Sony lorgnait un Femme araignée film avec Tomb Raider star Alicia Vikander dans le rôle. Depuis, rien n’indique que Vikander est attaché au projet de Wilde ou si elle envisage toujours de jouer le rôle. Dans tous les cas, Vikander sera également occupée avec une franchise en cours alors qu’elle s’apprête à reprendre le rôle de Lara Croft dans un Tomb Raider suite.

Avec Daisy Ridley et Tom Holland, Marche du chaos est réalisé par Doug Liman et écrit par Patrick Ness et Christopher Ford. Son histoire suit la mystérieuse Viola (Ridley) et son protecteur Todd (Hollande) alors qu’ils traversent un monde étrange où toutes les femmes ont disparu. Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Cynthia Erivo et Nick Jonas sont également à l’affiche. Le film sortira le 5 mars 2021 chez Lionsgate. Cette nouvelle nous vient de Sariah Wilson.

Sujets: Spider-Woman, Spider-man