Joseph Gordon-Levitt se souvient que Bruce Willis lui avait fait un gentil compliment pendant le tournage de Looper

Suite à l’annonce que la légende du film d’action Bruce Willis s’éloigne du jeu en raison de ses problèmes d’aphasie, Joseph Gordon-Levitt a discuté de travailler avec l’acteur sur le film d’action de science-fiction de 2012, Boucleur. S’adressant à Vanity Fair, Gordon-Levitt, qui joue une jeune version du personnage de Bruce Willis dans Looper, a révélé comment Bruce Willis lui avait fait un compliment de cette manière super cool que seul Bruce Willis peut.

« J’ai eu un moment de validation, il y a eu une scène plus tard dans le film où on se criait dessus. Je ne sais pas si Bruce l’a fait exprès ou s’il l’a fait involontairement, mais c’était en quelque sorte le plus grand compliment qu’il pouvait me faire. C’était juste après qu’ils aient dit coupez, il se détournait et revenait à sa cible, il ne me l’a même pas dit, il s’est en quelque sorte dit : « Ça me ressemble. » Je me suis juste tourné vers moi-même et je me suis dit : ‘F—ng oui !’ Je pense que, le connaissant, c’était vraiment sa façon ultra généreuse de me faire un compliment, mais c’était très gentil de le faire de cette façon.