Le personnage de lancement final de Guilty Gear Strive est I-No, et sa refonte Rocks

Guilty Gear Strive aura 15 personnages dans sa liste jouable au lancement – et le dernier combattant vient d’être annoncé. I-Non, la déesse du rock à la guitare des jeux précédents, revient dans Strive avec un nouveau design. Elle a l’air fantastique dans sa bande-annonce de révélation, que nous avons intégrée ci-dessus.

I-No rejoint les anciens combattants Sol, Ky, Axl, Potemkine, Millia, Zato-1, Chipp, May, Faust, Ramlethal, Leo et Anji dans la liste initiale. Les nouveaux venus Nagoryuki et Giovanna arrondissent les choses à 15 ans. Comme vous vous en doutez, la liste augmentera avec le temps avec l’ajout de personnages DLC, mais pour le moment, rien n’a été dit sur qui pourrait faire la coupe.

La bêta ouverte de Guilty Gear Strive est toujours en ligne pendant quelques jours, mais si vous ne l’avez pas déjà téléchargée, vous n’avez pas de chance. Le jeu complet sera lancé le 9 avril sur PS5 et PS4.