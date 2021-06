Le lien entre Fight Club et Memento que presque personne ne connaît

Club de combat Oui Mémento Ce sont deux classiques cultes du thriller psychologique. Ils sont sortis à peu près à la même époque et sont dirigés par deux réalisateurs magistraux, David Fincher Oui Christophe Nolan. Alors que Fincher avait déjà du chemin à faire au cinéma avec ses films Extraterrestre 3 Oui Sept, Nolan venait de réaliser son deuxième long métrage. La vérité est que, malgré ces différences, tous deux ont réussi à capter très rapidement une partie du public avec ces deux films.

Cependant, malgré sa popularité, peu ont découvert le lien inhabituel mais frappant qu’ont deux des personnages des films, Marla Chanteuse de Club de combat, interprétée par Hélène Bonham Carter et Teddy de Mémento. Les deux ont un lien direct avec les protagonistes et, en plus, ils partagent quelque chose d’autre, vraiment difficile à retenir en regardant l’un des films. Voyez de quoi il s’agit.

Fight Club et Memento sont connectés mais seuls quelques-uns l’ont remarqué

La connexion est vraiment incroyable et elle est liée à un numéro de téléphone. Il s’agit de 555-0134 et c’est à la fois le numéro de Marla et celui de Teddy. Ils apparaissent dans les films comme le seul moyen pour les protagonistes de les contacter, ce qui a d’ailleurs généré des soupçons et la théorie selon laquelle les deux films pourraient se dérouler dans le même univers. Mais pas seulement ça. Peut-être que ces personnages pourraient même travailler en tant que partenaires.

Nolan a-t-il utilisé consciemment cette référence au film de Fincher ? Vous devez vous rappeler que c’était Club de combat celui qui a été créé en premier, en novembre 1999, alors que Mémento, quelques mois plus tard, en 2000. Cependant et au grand désarroi des fans, la réponse à cette question est non. Au-delà du fait que le film de Nolan est sorti plus tard, les films ont été tournés à peu près au même moment, il n’y avait donc aucun moyen pour le cinéaste britannique de savoir quel numéro Fincher allait mettre. Le club de combat.







En revanche, aux États-Unis, le préfixe 555 est généralement utilisé pour les numéros fictifs qui apparaissent dans les films ou les séries. Plus tard, la plage de 555-0100 à 555-0199 a été ajoutée, où le numéro de téléphone qui apparaît sur les deux bandes coexiste. De cette façon, tout type de lien entre les films est réfuté. Évidemment c’était une simple coïncidence, très étrange, oui, mais une coïncidence à la fin.







Hormis le fait qu’il n’y a aucun lien entre les films, il faut dire que leurs prémisses ont aussi une certaine similitude, seulement que Fight Club aborde le psychologique plus à partir de la comédie noire et avec une critique claire du système, tandis que Memento plonge plus profondément dans l’esprit humain et les souvenirs du thriller. Nolan et Fincher sont tous deux des maîtres de ce genre et des experts pour surprendre avec des fins auxquelles personne ne s’attend.