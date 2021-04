Horimiya a apporté de la joie dans nos vies comme aucun autre anime. Cette œuvre d’art fantastique frappe différemment chaque fois que vous la voyez. À chaque nouvel épisode, il y a toujours quelque chose d’excitant à attendre. Le thème entier de l’anime est si drôle et réconfortant à regarder, et la romance est hors de ce monde. Sa gentillesse est quelque chose que les jeunes et les adolescents peuvent apprécier quel que soit le nombre de fois qu’ils la regardent. De plus, les fans s’attendent maintenant à regarder Horimiya Saison 2 et à vivre à nouveau ces moments de joie. Alors sans plus tarder, passons directement à «Horimiya Saison 2», Statut de renouvellement – Tout ce que vous devez savoir!

Horimiya Saison 2

Les fans d’anime Rom-com du monde entier n’ont qu’une chose en tête, c’est de savoir si Horimiya La saison 2 est imminente. Eh bien, ne vous inquiétez pas, car nous avons toutes les informations sur Horimiya Saison 2 il y a à savoir. Comme nous le savons tous, l’anime préféré des fans a récemment pris fin en avril 2021. Chaque épisode valait la peine d’être regardé deux fois avec un scénario incroyable et des personnages magnifiquement illustrés. Regarder l’histoire se dérouler un épisode à la fois chaque semaine n’était qu’une bénédiction pendant la pandémie.

Mais après une longue recherche et parcourant nos sources de confiance, nous sommes arrivés à une conclusion qui pourrait ne pas convenir aux fans du monde entier. Assurez-vous de lire l’article en entier pour saisir toutes les informations qu’il y a à savoir sur Horimiya Saison 2.

Date de sortie de la saison 2 de Horimiya

C’est à ce moment-là que les choses deviennent difficiles, nos recherches montrent qu’il n’y aura peut-être pas de deuxième saison pour notre anime bien-aimé. Oui, vous avez bien entendu les gens, nous vivons en Espagne sans le «S». Malheureusement, l’anime a couvert la majorité de la série manga et a très peu de contenu à couvrir sous la forme de Horimiya saison 2. Cela crée un obstacle pour la société de production et l’équipe d’animation car ils n’auront aucun matériel source à faire référence à. En outre, le contenu original est toujours le meilleur, donc s’il y avait un écart par rapport au matériel source, la plupart des fans ne l’apprécieraient pas, ce qui entacherait son nom.

Mais d’un autre côté, nous avons également de bonnes nouvelles. Horimiya a été renouvelé pour produire deux autres épisodes OVA. Les deux épisodes sont nommés «Midsummer Day» et «A Friendly Person», qui durent tous deux un peu plus de 20 minutes. Cette nouvelle à elle seule était suffisante pour augmenter les niveaux de sérotonine pour de nombreux weebs et nous espérons que cela le fera aussi pour vous. Mais pour l’instant, nous n’avons reçu aucune confirmation officielle sur Horimiya Saison 2.

Possibilités et prévisions

Hypothétiquement parlant, s’il y avait un moyen d’ajouter quelques épisodes de remplissage et d’élaborer l’histoire du manga, alors il serait peut-être possible de recevoir une saison 2. Mais encore une fois, les chances que cela se produise sont minces. Il est préférable de laisser certaines choses telles qu’elles sont avant d’essayer de s’améliorer et de les ruiner plus tard.

Saison 1-

La saison 1 était assez étonnante avec beaucoup de scènes émotionnelles accompagnées de rebondissements ridicules. Pour ceux qui ont regardé l’anime sans lire le manga, cela aurait été une toute nouvelle expérience de voir l’histoire de ces personnages se dérouler. Lorsque nous parlons de conception de personnages, Horimiya ne déçoit pas car ils ont été soigneusement conçus pour combler les lacunes chaque fois que prévu. Les deux, Hori-san et Miyamura-kun sont des personnages adorables avec des conceptions de personnages uniques qui les rendent très spéciaux dans le genre rom-com.

Le sentiment de regarder ces deux personnages s’ouvrir lentement et de les voir se comprendre vraiment pour l’amour et la camaraderie est tout simplement satisfaisant. Si nous regardons de près, vous pouvez réellement voir la profondeur et le cerveau derrière toute cette histoire. Il est en fait assez complexe de savoir comment ces personnages aspirent inconsciemment à la présence de l’autre et comment leurs amis s’ajoutent à leurs rôles désignés. L’intrigue entière est un chef-d’œuvre qui demande à être exploré, chaque centimètre et chaque détail demandant à être remarqué.

Autres versions de Horimiya

Se sentir déprimé? voici quelques autres versions de Horimiya à regarder. Hormiya est une série manga très célèbre qui a une adaptation d’anime. Mais saviez-vous que la série a une série OVA qui a 4 épisodes? De plus, il a également été confirmé que deux autres épisodes seront ajoutés à cette liste en mai 2021. Quoi de plus? Eh bien, Horimiya a également son propre film d’action en direct et une série dramatique télévisée. La série télévisée compte 7 épisodes au total et ils ne manqueront pas de vous rendre heureux. C’était juste sain et rafraîchissant de voir de vrais humains jouer le rôle de personnages imaginaires que nous avons déjà vus dans l’anime.

À propos de l’anime

Horimiya a d’abord commencé comme une série de mangas écrite par Hero et publiée par Gangan Comics et Square Enix. Il comprenait 10 volumes et a fonctionné de 2007 à 2012. Plus tard, Hori-san à Miyamura-kun Omake a été publié en 2012 comprenant 14 volumes et vient de se terminer récemment. Voyant la popularité du manga et son intrigue intéressante, CloverWorks a décidé de prendre en charge la production pour l’adaptation animée de la série. Après avoir reçu une adaptation d’anime, le popularitu de Horimiya a atteint les étoiles et est maintenant l’un des meilleurs animes rom-com.

Eh bien, c’est tout ce que nous avons pour aujourd’hui sur « Horimiya Saison 2 », Statut de renouvellement – Tout ce que vous devez savoir !. J’espère que vous avez trouvé cet article instructif et agréable. Pour plus de mises à jour sur les dernières nouvelles d’anime les plus intéressantes, exclusives et les plus récentes, assurez-vous de visiter 45Secondes.fr.

