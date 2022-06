Aztec Batman: Clash of Empires aura le chevalier noir comme guerrier aztèque

La prochaine production animée de CC transformera Batman en un guerrier aztèque, défendant sa maison contre les envahisseurs dans une nouvelle version inédite du Dark Knight. Le prochain épisode intitulé »Batman aztèque : le choc des empiresfera ses débuts avec l’aimable autorisation de HBO Max Amérique latineet suivra le jeune guerrier aztèque nommé Yohualli Coatl.

Lorsque le père de Yohualli et le chef du village, Toltecatzin, sont tués par les conquistadors espagnols, le jeune homme s’enfuit pour avertir les autres du danger imminent. À l’intérieur du temple dédié au dieu des chauves-souris Tzinacan, et avec l’aide de son mentor et assistant Acatzin, Yohualli s’entraîne à devenir le héros dont son peuple a besoin.

»Aztec Batman: Clash of Empires: » sera produit par Warner Bros Animation avec les sociétés de production animer Oui Châtrone. Le réalisateur de la série animée »Harley Quinn », Juan Meza-Léon dirigera ce nouveau projet, qui sera entièrement produit au Mexique. Le Dr Alejandro Diaz Barriga de l’Université nationale autonome du Mexique consultera les détails du film en tant que spécialiste des études mésoaméricaines et de l’histoire ethnique du Mexique et de la région andine.

Sam Register et Tomas Yankelevich seront les producteurs exécutifs de « Batman Azteca », qui sera également produit par Jose C Garcia de Letona, Aaron D. Berger, Carina Schulze et Fernando De Fuentes. Le film présentera l’art du pays, la production travaillant avec diligence pour s’assurer que la représentation autochtone est appropriée et pertinente.

La société de production Anima célèbre actuellement son 20e anniversaire et est devenue à cette époque un studio d’animation de premier plan en Amérique latine et un nom reconnu dans l’industrie à l’échelle mondiale. Le studio est largement connu pour son travail sur « Don Gato y su Pandilla » de 2011 ainsi que sur la préquelle de 2015 « Don Gato: El Pandilla Rise », tous deux basés sur la série emblématique Hanna-Barbera du même nom.

» Aztec Batman » est le dernier film d’animation à réinventer le héros titulaire dans une nouvelle période et un nouveau coin du monde. « Batman Ninja » de 2018 a transporté le chevalier noir et plusieurs de ses plus grands ennemis au Japon féodal après une rencontre désastreuse avec Gorilla Grodd. Ce qui a suivi était un anime très acclamé qui s’appuyait à la fois sur le territoire relativement nouveau de la franchise et sur ses racines emblématiques.

Actuellement, « Aztec Batman : Clash of Empires » n’a pas encore de date de sortie officielle.