OnePlus a une application de fond d’écran spéciale qui est plus utile que vous ne le pensez

Wellpaper est une application de fond d’écran développée par OnePlus qui, en plus de vous permettre de personnaliser votre terminal, vous indique également quelles applications vous utilisez le plus.

A partir d’Android 9, Google a intégré dans son système d’exploitation mobile une fonctionnalité appelée Bien-être numérique dont l’objectif est que nous soyons tous conscients du temps que nous utilisons notre smartphone essayer de réduire l’utilisation de certaines applications.

Au cours des dernières années, les différents fabricants de mobiles ont intégré cette fonction dans leurs appareils, mais, sans aucun doute, la marque qui l’a fait de la manière la plus originale est OnePlus, puisque la firme chinoise a créé une application de fond d’écran spéciale qui est plus utile que vous ne le pensez.

Wellpaper, bien plus qu’une application de fond d’écran

Wellpaper est une application de fond d’écran lancé l’année dernière par le centre d’innovation de OnePlus, OneLabgrâce à laquelle vous verrez en un coup d’œil sur l’écran d’accueil de votre mobile Quelles sont les applications dans lesquelles vous passez le plus de temps ?.

Dans tous les fonds d’écran de cette application, chacun des éléments qui la composent correspondent à une catégorie d’applications (divertissement, jeux, social, information et affaires, mode de vie et communication et outils et la taille de ceux-ci varie en fonction de l’utilisation que nous faisons des applications qui se trouvent dans chaque catégorie.

Wellpaper par défaut associe automatiquement de nombreuses applications que nous avons installées sur notre terminal à une catégorie spécifiquemais cette application vous donne également la possibilité de personnaliser ces catégories à votre guise.

Pour cela, nous devons juste suivre ces étapes simples:

Ouvrez l’application Wellpaper sur votre mobile Android

Cliquer sur l’icône d’engrenage situé en haut à droite

situé en haut à droite Entrez dans la rubrique Configurer les catégories d’applications

Choisir une des catégories ou une des applications qui ne sont dans aucune catégorie

qui ne sont dans aucune catégorie Finalement, cliquez sur le nom de l’application et choisissez la catégorie que vous souhaitez associer

Une fois les catégories configurées, pour placez l’un de ces fonds d’écran intelligents sur l’écran d’accueil de votre mobile Vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Wellpaper sur votre smartphone

Sélectionnez le fond d’écran que vous aimez le plus

Cliquez sur le bouton Voir pour prévisualiser le fond d’écran et l’emplacement de chaque catégorie dans celui-ci

pour prévisualiser le fond d’écran et l’emplacement de chaque catégorie dans celui-ci Cliquez sur l’option ensemble de papier peint qui se trouve en bas à gauche

qui se trouve en bas à gauche Cliquez enfin sur le bouton Définir le papier peint et choisissez si vous voulez qu’il s’applique uniquement à l’écran d’accueil ou également à l’écran de verrouillage

bien le papier est une application entièrement gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

