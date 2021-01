Cyberpunk 2077: Voici à quoi ressemblait Johnny Silverhand avant que Keanu Reeves n’obtienne le rôle

Johnny Silverhand n’est pas des moindres en raison de son interprète Keanu Reeves l’un des personnages les plus populaires de Cyberpunk 2077. La désinvolture et l’image rebelle de la rock star contribuent à la sympathie.

Mais à quoi ressemblerait réellement Johnny s’il n’était pas joué par Reeves? Le profil ArtStation de l’artiste conceptuel senior et coordinateur Léa Leonowicz de CD Projekt RED semble maintenant donner la réponse.

Cyberpunk 2077 et l’alternative Johnny Silverhand

dans le Images de concept, que Leonowicz a publié sur son profil, Silverhand ressemble déjà au dernier mélange Keanu, surtout en termes de choses Tenue, attitude et Cyberarm. Cependant, certaines différences sont également visibles. Voici comment fonctionne la première version de l’anti-héros beaucoup plus jeune et plus câblé, également la barbe manque.

© CD Projekt / Lea Leonowicz

D’autres modèles montrent également le premiers tatouages pour Silverhand aussi tenues alternatives. Certains sont plus comme ça stars du rock classique des années 70 comme Keith Richards ou Jimmy Page. Même un Jean double Johnny avec une boucle de ceinture western et une main en argent bandana était autrefois prévue.

Ces différentes versions de Silverhand ont été bien pensées. Pour certains, c’est presque dommage qu’ils n’aient pas fait partie du jeu. © CD Projekt / Lea Leonowicz

Cependant, ils ont tous en commun le nom éponyme Silverhandqui semble parfois beaucoup plus dangereux et piquant dans les brouillons que le modèle final. Quoi qu’il en soit, Johnny a l’air décontracté dans chacun des concepts artistiques et Keanu Reeves semble correspondre au rôle comme un poing dans les yeux.

Comment aimez-vous les designs précédents de Johnny? Auriez-vous souhaité quelqu’un d’autre dans «Cyberpunk 2077» ou pensez-vous que Keanu est le casting parfait pour la rock star rebelle?