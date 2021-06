« New Amsterdam 3 » sur Netflix : quand sortira la saison 3 en streaming

La troisième saison de « Nouvel Amsterdam« Créé le 2 mars 2021 sur NBC et terminé le 8 juin. Par conséquent, les fans du drame médical populaire et les utilisateurs de Netflix insistent pour savoir quand les nouveaux arriveront sur la plateforme de streaming.

Dans le nouvel opus de la fiction créée par David Schulner, « lorsque le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) s’empare de New Amsterdam, il a posé une question simple et révolutionnaire : ‘Comment puis-je aider ?’ Max et son équipe sont donc confrontés à la tâche ardue de maintenir cet optimisme alors qu’ils sont aux prises avec une pandémie qui a révélé les énormes inégalités dans nos soins de santé. Max ne se contente plus de réparer un système cassé. Il est déterminé à le démolir et à construire quelque chose de mieux. »

« Nous essayons de raconter nos histoires à un rythme effréné, ce qui permet aux moments les plus calmes de se sentir gagnés », a déclaré le showrunner à Ligne TV avant le lancement du nouveau lot d’épisodes.

La troisième saison de « New Amsterdam » a été créée le mardi 2 mars 2021 (Photo: NBC)

QUAND LA SAISON 3 DE «NEW AMSTERDAM» SERA-T-ELLE SORTIE SUR NETFLIX?

Après la fin de la troisième saison de « Nouvel AmsterdamEst-ce que les États-Unis, les fans se demandent quand il atteindra Netflix. Mais le nouvel opus n’a toujours pas de date de sortie sur la plateforme de streaming.

Normalement, les séries d’autres chaînes sont diffusées en Netflix six mois après la fin de leur diffusion sur leurs sites officiels, les nouveaux chapitres du drame médical pourraient donc arriver en décembre 2021. Dans le pire des cas, les fans devront attendre 2022.

Les deux premières saisons « Nouvel Amsterdam« Sont disponibles sur le géant du streaming à partir du 15 février 2021 et depuis lors, il s’est positionné parmi les productions les plus populaires, ce qui a accru l’intérêt pour le troisième opus.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de la plateforme concernant la troisième saison de la série inspirée du livre « Douze patients : la vie et la mort à l’hôpital Bellevue » du Dr Eric Manheimer.

La troisième saison de ‘New Amsterdam’ compte 14 épisodes (Photo: NBC)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NEW AMSTERDAM 3 »

Ce sont les acteurs qui apparaissent dans la troisième saison de la série NBC: