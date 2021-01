Jouer à Genshin Impact sur iOS avec une manette? La mise à jour le rend possible

Quiconque joue au F2P-JRPG « Genshin Impact » sur iPhone ou iPad peut s’attendre à recevoir bientôt le support du contrôleur. Le développeur miHoYo a annoncé que le jeu à partir de la version 1.3 prendrait en charge différentes manettes de jeu sous iOS.

La nouvelle concernant le support des manettes de jeu a été annoncée par miHoYo lors de la discussion des développeurs en cours, au cours de laquelle les développeurs répondent régulièrement aux questions de la communauté « Genshin Impact ». À partir de la version 1.3, les contrôleurs suivants sont pris en charge dans la version iOS du jeu:

Manette sans fil Xbox (version Bluetooth),

Manette sans fil Xbox Elite série 2,

PlayStation DualShock 4

Contrôleurs Bluetooth MFi certifiés pour iOS.

Ce dernier, cependant, ne devrait offrir qu’un accompagnement partiel. Également important: au moins iOS 14 ou iPadOS 14 doit être installé sur les iPhones et iPads.

Prise en charge du contrôleur pour Android non annoncée, mais toujours probable

Dans l’article actuel, le développeur miHoYo ne mentionne pas si le support du contrôleur pour la version Android de « Genshin Impact » est également prévu. Cependant, il est très peu probable que seuls les joueurs iOS puissent profiter des commandes précises du contrôleur, car les joueurs avec des appareils Android constituent probablement une proportion importante des clients payants. Et il est important de le maintenir le plus longtemps possible. Des fonctionnalités exclusives pour iOS pourraient signifier que les joueurs Android se désintéressent de «Genshin Impact» au fil du temps ou même boycotter le jeu.

Nous nous attendons donc à ce que miHoYo annonce dans un proche avenir le support du contrôleur pour « Genshin Impact » sur Android.