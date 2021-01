Cyberpunk 2077: les créateurs promettent de revenir sur le PS Store

Après le lancement de « Cyberpunk 2077»Et les polémiques générées par ses mauvaises performances sur consoles, l’équipe de CD Projekt Red travaille dur pour améliorer son produit, promettant de faire de son mieux pour le remettre sur la boutique en ligne de Play Station.

Ce serait à travers une session de questions et réponses au cours de laquelle les développeurs ont abordé le problème: «Nous travaillons sur des correctifs et des mises à jour, et nous travaillons avec Sony amener à Cyberpunk 2077 Retour à la PlayStation Store Dès que possible ».

Chers joueurs,

Ci-dessous, vous trouverez l’explication personnelle du co-fondateur de CD PROJEKT sur ce à quoi ressemblaient les jours qui ont précédé le lancement de Cyberpunk 2077, partageant le point de vue du studio sur ce qui s’est passé avec le jeu sur les consoles d’ancienne génération. pic.twitter.com/XjdCKizewq – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame)

13 janvier 2021





Ces récentes déclarations sont révélées après Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt Red, est apparu dans une vidéo dans laquelle certains défauts ont été corrigés avec l’équipe de direction de l’entreprise, expliquant les problèmes que le jeu présentait dans ses plans de développement et comment cela se reflétait dans son avenir en tant que produit.

Avant son lancement en décembre, le jeu se positionnait comme l’un des titres les plus attendus de 2020. Le grand nombre de joueurs qui demandaient des remboursements en raison de ses graves échecs, a provoqué son retrait de la plateforme numérique de la console de Sony pendant ses premières semaines de vente.

CD Projekt Red elle aurait été affectée d’une perte estimée à un milliard de dollars, en plus de faire face à un recours collectif par des investisseurs, qui soulignaient que la société n’avait jamais offert de données réelles sur l’état réel de développement du jeu sur les consoles de dernière génération. .

Jusqu’à présent, trois ont été annoncés DLC free, dont la sortie est prévue dans les premiers mois de 2021. Celles-ci ont été retardées car l’équipe de développement travaille sur l’optimisation du jeu et offre l’expérience interactive promise au départ.

Actuellement, les développeurs font l’objet d’une enquête par la protection des consommateurs en Pologne, pays d’origine de l’entreprise. Moins d’un mois après son lancement, Vapeur annoncerait que le jeu a perdu 79% de ses joueurs actifs.