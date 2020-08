Le jeu Dino de Google Chrome reçoit des modifications, de nouvelles épées, des armes, un char et un hachoir

Tendance FP26 août 2020 15:42:40 IST

Le bon vieux jeu Dino dans Google Chrome nous a divertis chaque fois que les connexions Internet s’effondrent. Pour rattraper le temps perdu, nous pourrions être un prétendu T-rex bidimensionnel, sauter par-dessus des cactus et courir sur des kilomètres – jusqu’à ce qu’Internet soit de retour.

Maintenant, le jeu a reçu quelques modifications – violentes – pour créer «Dino Swords». Le dinosaure pixélisé peut abattre des cactus à l’aide de sa hache.

Selon Forbes, les commandes du jeu sont restées les mêmes que celles du jeu Google original, avec l’ambiance générale. La seule différence étant que le T-rex dispose désormais de 26 types d’armes différents (dont un hélicoptère et un char) pour faire des ravages. Ces armes sont activées en appuyant sur différentes touches du clavier et ont différents niveaux de fécondité.

Le jeu a été développé par MSCHF en collaboration avec 100 Thieves. MSCHF est connue pour créer des produits hors du commun et carrément étranges qui deviennent viraux sur Internet.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré Forbes, “La version originale n’était tout simplement pas assez violente pour nous”. Appelant le jeu Dino le “dernier vestige de l’âge d’or de choses comme Jeux addictifs et Miniclip“, il a affirmé avoir rendu le nouveau jeu” plus vrai à former “.

Le jeu n’est plus un outil pour passer le temps, avec les meilleurs buteurs chaque semaine recevant des prix mystères encore à révéler.

Le bord parlait à Matthew Haag, propriétaire et PDG de 100 Thieves, à propos du jeu. Il a dit: “Dino Swords est notre version du jeu classique de coureurs de dinosaures Chrome, rendu extravagant avec 26 armes pour aider vos courses”.

De nombreuses armes rendront hommage à certaines armes classiques du jeu vidéo, tandis que certaines sont «complètement inutiles». Il a promis que des œufs de Pâques sont également présents dans le jeu, ce qui pourrait être difficile à trouver.

