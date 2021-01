Chris Evans partage sa réaction à Captain America News et jette un doute sur son retour

Chris Evans met en doute son retour dans Marvel Cinematic Universe. Cependant, de nombreux fans pensent qu’il ne fait que jouer timidement au lieu d’abattre les rapports. Il a été rapporté plus tôt dans la journée qu’Evans était actuellement en pourparlers avec Marvel Studios pour ramener Captain America au MCU pour au moins un projet à venir avec une option pour un autre. La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans l’industrie du divertissement et a divisé les fans de MCU. Steve Rogers n’a pas réussi à sortir de Avengers: Fin de partie vivant, il y a donc une confusion supplémentaire dans le mélange quant à la façon dont le personnage pourrait revenir.

Des nouvelles pour moi🤷🏻‍♂️ – Chris Evans (@ChrisEvans) 14 janvier 2021

Chris Evans s’est rendu sur les réseaux sociaux cet après-midi pour dire simplement «Des nouvelles pour moi» avec un emoji haussant les épaules. Bien qu’il n’ait marqué personne ou quoi que ce soit dans le message, il est clair qu’il fait référence au Capitaine Amérique rapports. Beaucoup croient que l’acteur se moque simplement de la situation. L’une des caractéristiques de Marvel Studios est leur capacité à garder des secrets et à amener à bord des membres de la distribution et de l’équipe capables de garder les choses secrètes.

L’acteur de Captain America pourrait également démystifier les rapports. Chris Evans et Robert Downey Jr. étaient tous deux assez catégoriques sur le fait que Avengers: Fin de partie était la fin de la route pour eux. RDJ l’a comparé à quitter le parti avant d’être invité à partir. « On ne dit jamais jamais », a répondu Evans lorsqu’on lui a demandé de revenir en 2019. « J’adore le personnage. Je ne sais pas. » Evans, ainsi que les fans de MCU pensent qu’ils ont donné à Cap le départ parfait, et plus que quelques-uns pensent que cela nuirait aux événements de Avengers: Fin de partie.

Dans la même interview de 2019, Chris Evans a déclaré: « Ce n’est pas un non difficile, mais ce n’est pas non plus un oui impatient », interrogé sur un retour potentiel. « Il y a d’autres choses sur lesquelles je travaille en ce moment. » Quoi qu’il en soit, il y a encore beaucoup de fans de MCU qui s’en moquent et qui veulent voir Evans revenir en tant que Steve Rogers, quelle que soit la capacité, même si l’acteur a jeté le doute sur son retour. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire fin 2019 ci-dessous.

«Je pense que Cap a eu un acte si délicat pour coller l’atterrissage, et je pense qu’ils ont fait un très bon travail en le laissant terminer son voyage. Si vous allez le revoir, ce ne peut pas être une prise d’argent. Cela peut ‘ Ce n’est que parce que le public veut être excité. Que révélons-nous? Qu’ajoutons-nous à l’histoire? Il faudrait que beaucoup de choses se rejoignent. «

Avec les rapports de Captain America tourbillonnant, beaucoup pensent que le personnage pourrait apparaître dans Le faucon et le soldat de l’hiver. La série devrait sortir en mars et la photographie principale est terminée. Marvel Studios a-t-il mis en place un ensemble secret pour un camée? Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce que l’avenir nous réserve. Vous pouvez consulter la réponse aux nouvelles de Captain America ci-dessus, grâce à Compte Twitter officiel de Chris Evans.

