Une actrice de Cobra Kai était sur The Big Bang Theory et vous ne l’avez pas remarqué

Cobra Kai s’est démarqué avec sa troisième saison sur Netflix pour de nombreux aspects et l’un d’eux était son casting. Les acteurs qui ont été choisis pour la série ont une trajectoire étendue, que ce soit dans Karate Kid ou dans d’autres productions célèbres. L’un de ses interprètes est Courtney Henggeler, une actrice qui était dans un autre programme célèbre comme The Big Bang Theory. Qui est-ce?

L’artiste de 39 ans joue le rôle de Amanda LaRusso: L’épouse de Dan et la mère d’Anthony et Samantha LaRusso. Il a un rôle prépondérant depuis la première saison et figurait dans 30 épisodes de la saga. Alors que Henggeler a participé à de nombreuses séries au cours de sa carrière, c’est la première fois qu’il participe autant à une émission.

Auparavant, il a travaillé sur un seul épisode d’émissions comme Bones, Jane the Virgin et NCIS. Il était aussi dans les films Personne n’est idiot, nourrir et amis avec des avantages. C’est pourquoi son rôle le plus connu jusqu’à ce que Cobra Kai soit dans La théorie du Big Bang: a joué la soeur de Cuivre Sheldon pour trois saisons différentes.







En 2008, 2013 et 2018, il était en trois chapitres comme Missy Cooper. Son personnage est la sœur jumelle de Sheldon et est pratiquement la version opposée du scientifique excentrique: est féminin, attrayant et expressif. Sa participation a été courte, mais les fans de la série se souviennent d’elle pour l’intérêt romantique qu’elle a suscité pour Leonard, Howard et Raj.

Henggeler a trouvé à Cobra Kai l’endroit où trouver une plus grande continuité en action après s’être consacrée au chant et au mannequinat. Il partage actuellement des articles sur la série sur un compte Instagram qui a plus de 200 mille adeptes.