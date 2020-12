Cyberpunk 2077 – Gronkh comme petit œuf de Pâques dans le jeu, comment puis-je le trouver?

Eh bien, qui est ici Cyberpunk 2077 caché? En fait, le plus célèbre Let’s Player d’Allemagne est entré dans le jeu. La voix de Gamme Erik alias Gronkh garde comme petit oeuf de pâques caché dans le jeu et nous vous dirons dans cet article où vous pouvez le trouver pour entendre sa voix.

La mission est assez discrète au début et il n’est pas garanti que vous tomberez dessus au cours du jeu.

Dans Cyberpunk 2077, la voix de Gronkh se cache

C’est à savoir le « Mission: affaires sales », dans lequel vous devez assurer un enregistrement de braindance explosif. Vous pouvez trouver le travail dans Watson Northside au point suivant (cliquez sur l’image pour l’agrandir):

Vous devez regarder ici!

La mission est dans l’extrême nord de la carte, dans Au nord-ouest de Watson pour ainsi dire.

Une fois que vous y êtes, vous pouvez Puis poursuivez la mission et poursuivre littéralement le travail.

Après avoir laissé quelques ennemis dans le bâtiment derrière vous (procédez à votre discrétion), vous atteignez enfin la salle demandée avec le Enregistrement XBD. La chambre est dans arrière, partie supérieure du complexe immobilier.

Frederik et Gottfrid au travail

C’est là que vous rencontrez les personnages Frederik et Gottfridqu’à braindances exquis travailler et attirer votre attention sur leur petite entreprise familiale. Vous pouvez décider si vous le rivetez simplement et récupérez l’enregistrement en question, ou écoutez ses mots. Vous n’avez donc pas à l’éteindre de force.

Nous recommandons ce dernier! Parce que cela devrait certainement valoir la peine pour vous dans la localisation allemande. Un dialogue très divertissant attend entre Gottfrid, Frederik et V, que nous ne voulons pas gâcher à ce stade. Comme prévu, les personnages ne se prennent pas au sérieux et l’un ou l’autre rire est fondamentalement garanti.

Gottfrid, alias Gronkh dans la version allemande, aime travailler sur des braindances exclusives

En fait, tu pourrais mourir Voix de Frederik peut également sembler familier? Si vous connaissez la solution, veuillez l’écrire dans les commentaires ci-dessous – devinettes 45secondes.fr!

Que pensez-vous de ce petit œuf de Pâques amusant? En savoir plus sur Acteurs de la voix pour la version allemande vous pouvez le découvrir dans le post suivant:

