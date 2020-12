Lil Durk rend hommage au roi Von avec le chapeau «V.Roy»

Les fans espèrent que Durk en vendra quelques-uns.

Perdre un être cher est difficile à tout moment de l’année, mais la période des fêtes peut intensifier son chagrin. Le mois dernier, King Von, 26 ans, a été abattu lors d’une altercation avec l’entourage de Quando Rondo à Atlanta, et depuis lors, sa famille et ses amis ont honoré son héritage. Von était considéré comme un rappeur qui était « le prochain en ligne », c’est donc une perte exceptionnelle d’une jeune vie et d’un talent qui était au bord d’un succès fulgurant. Le rappeur de Only The Family était proche de son ami Lil Durk qui a gardé ses opinions sur le meurtre de Von près de la poitrine. Au lieu de cela, Durk a profité de chaque occasion pour rendre hommage au roi Von, notamment en utilisant une photo de lui-même avec Von comme couverture de son projet le plus récent, La voix. Lundi (28 décembre), Durk est revenu sur Instagram pour montrer du matériel de la OTF, y compris un chapeau V.Roy qui serait bientôt disponible. «Tous les chapeaux devraient dire V.roy ou vous ne pouvez pas les porter autour de nous», a écrit Lil Durk dans la légende de son message. Les fans ont immédiatement commencé à envahir la section des commentaires de la FTO pour poser des questions sur le plafond, et à en juger par l’apparence des choses, une fois qu’il sera en place, il se vendra. Consultez le post de Durkio ci-dessous.