Cobra Kai inspire les idées de voitures folles des fans

Depuis son passage à Netflix en 2018, Cobra Kai a donné aux fans du film à succès Le Karaté Kid une réussite improbable sur la vague de la renaissance d’Hollywood. Bien que le spectacle soit centré sur les arts martiaux, il fournit également de nombreuses voitures mémorables grâce au travail quotidien de Danny LaRusso en tant que concessionnaire automobile. Maintenant, des véhicules honorant la série font leur apparition dans tout le pays. Et les photos, les mèmes et les réactions des fans ont contribué à faire de la série un phénomène culte.

Qu’est-ce que «Cobra Kai»?

‘Cobra Kai’ utilise de nombreuses voitures dans ses épisodes, y compris des Dodge Challengers similaires à celles illustrées | FCA

Fans de Le Karaté Kid peut vous raconter les aventures de Danny LaRusso comme s’ils avaient vécu sa vie de première main. Déménageant du New Jersey en Californie après la mort de son père, Danny a désespérément tenté de s’intégrer dans une nouvelle école dans une nouvelle ville où il ne connaissait personne, comme le raconte IMDb. Malheureusement, il s’est tout de suite fait un ennemi: Johnny Lawrence.

Alors que la franchise a suivi Danny à travers plusieurs obstacles dans sa vie, sa relation avec Johnny a été principalement reléguée au premier film et au premier acte de la suite. Depuis lors, Danny est devenu le centre d’intérêt de la franchise et Johnny est tombé à l’eau. Cependant, en 2018, les acteurs Ralph Macchio et William Zabka ont relancé leurs personnages emblématiques pour une nouvelle série sur leur vie d’adulte.

Grâce à Cobra Kai, qui a été créée sur YouTube Premium mais a récemment déménagé sur Netflix, les fans voient maintenant que Lawrence était le produit d’une relation toxique évoquée dans le film original mais jamais complètement étoffée par la suite. Nous apprenons maintenant que Danny est un concessionnaire automobile et Lawrence a rouvert le dojo Cobra Kai.

Cela déclenche une querelle ravivée qui porte moins sur les héros et les méchants que sur les défis de grandir. Cependant, en arrière-plan de la série se trouve une gamme impressionnante de voitures qui sont devenues une sensation parmi les fans.

Voitures et ‘Cobra Kai’

Les voitures sur Cobra Kai suffisent à faire pâmer les réducteurs. Danny possède une série de concessionnaires automobiles à succès, et des photos de voitures classiques et de véhicules de luxe apparaissent tout au long de la série. Ca a du sens. Après tout, une Ford Super Deluxe de 1947 a aidé Danny à créer des liens avec son sensei, M. Miyagi dans le film original, a rapporté Automobile Magazine. Le nouveau spectacle va encore plus loin.

Et les fans ont suivi cette tendance. Ils ont commencé à fabriquer des voitures personnalisées inspirées du spectacle. Un fan, l’utilisateur de Reddit u / OcularAMVs, en a repéré un dans la nature.

«En tant que personne qui n’a regardé les films originaux que la semaine dernière et qui aime Cobra Kai, c’était un vrai plaisir à voir», a écrit u / OcularAMVs. «L’homme qui possédait la voiture est passé, et nous lui avons juste déliré à quel point nous aimions son personnage. Il nous a remerciés et a dit que cela lui avait pris un certain temps. Il nous a fait signe en partant. Un gars vraiment cool et passionné.

Cette passion aide à expliquer pourquoi Cobra Kai est un tel succès. Oui, c’est la renaissance d’une propriété bien-aimée, mais plutôt que de ressasser l’ancienne série, elle l’étend et la fait résonner d’une manière qui dépasse le simple fandom. Bien sûr, cela signifie également que les mèmes ont suivi.

Rire ensemble

Était juste sur Reseda Blvd. Je suis sorti de ma voiture. A fait un coup de pied de grue. Puis cria Cobra Kai. Je suis partout « thème » sage, mais quand même … – Josh Macuga (@JoshMacuga) 16 mai 2018

En plus de décorer des voitures basées sur la série, d’autres ont profité de l’occasion pour perfectionner leurs compétences en comédie. À partir des fils Reddit sur un Cobra Kia– concessionnaire inspiré de tweets sur la série, Internet devient fou de Cobra Kai et de ses voitures. Et des blagues sur le spectacle comme distraction pendant une année tumultueuse aux œufs de Pâques pour les fans aux yeux d’aigle, Cobra Kai est la plus grande chose à sortir de Le Karaté Kid depuis le film original.

J’ai peint toutes mes voitures dans GTA V comme Johnny Lawrence a peint sa voiture dans Cobra Kai. Je suis si triste et solitaire. – Josh Potter (@J_Potter) 3 septembre 2020

Cobra Kai a monté la vague de nostalgie pour devenir un succès improbable. Et avec un public plus large sur Netflix, la série est sur le point de devenir encore plus grande et d’inspirer plus de voitures, de mèmes et d’autres divertissements de fans.