7 films similaires à The Kissing Stand sur Netflix

Il y a quelques jours, la trilogie de Le stand des baisers C’est terminé. Et ses fans n’arrêtent pas de commenter sur les réseaux sociaux, le reproduisent et insistent sur un quatrième partie. Mais la vérité est que probablement le film mettant en vedette Joey King et Jacob Elordi être le dernier, au moins, pendant un certain temps. Si vous êtes un amoureux de cette saga et que vous souhaitez déjà voir une autre production similaire en Netflix, nous vous présentons ici une liste de sept propositions susceptibles de vous intéresser.

+7 films similaires à Le stand du baiser

7. Ma romance parfaite

Année: 2018

Protagonistes: Christopher Russell, Kimberly-Sue Murray et Lauren Holly

Synopsis: Le jour de la Saint-Valentin, Vivian, une développeur de logiciels, présente un algorithme de rencontre révolutionnaire à Wes, le nouveau PDG. Après avoir proposé d’être les cobayes, l’algorithme montre des résultats intéressants.







6. Le dernier été

Année: 2019

Protagonistes: KJ Apa, Maia Mitchell Tyler Posey

Synopsis: Avant d’entrer à l’université, les diplômés du secondaire de Chicago vivent ensemble un été transformateur, expérimentant l’amour et l’amitié alors qu’ils se débattent avec leurs rêves et leur identité.







5. Qu’il neige

Année: 2019

Protagonistes: Isabela Merced, Shamelik Moore et Kiernan Shipka

Synopsis: La veille de Noël, une tempête de neige s’abat sur une petite ville. Il rassemble accidentellement un groupe de lycéens et bouleverse le destin de chacun d’eux.







4. Sierra Burgess est un perdant

Année: 2018

Protagonistes: Shannon Purser, Noah Centineo et Kristine Froseth

Synopsis: Un message envoyé par erreur déclenche une romance virtuelle entre une fille intelligente mais impopulaire et un jeune athlète du secondaire. Cependant, il pense que de l’autre côté, il y a une pom-pom girl et que les adolescentes font équipe pour gagner son cœur.







3. Moxie

Année: 2021

Protagonistes: Hadley Robinson, Lauren Tsai et Joséphine Langford

Synopsis: Une adolescente timide de 16 ans est inspirée par le passé rebelle de sa mère et la confiance en soi d’une nouvelle amie. Ainsi, il publie un zine anonyme et dénonce le sexisme de son école, déchaînant l’indignation dans tout l’institut.







2. À tous les garçons que j’ai aimés avant

Année: 2018

Protagonistes: Lana Condor, Noah Centineo et Janel Parrish

Synopsis: Il s’agit d’une série de trois films romantiques basés sur les romans de Jenny Han. Dans le premier d’entre eux, toutes les lettres que Lara Jean a écrites aux garçons dont elle est tombée amoureuse, sont envoyées mystérieusement.







1.Le Duff

Année: 2015.

Protagonistes: Mae Whitman, Robbie Amell et Bella Thorne

Synopsis: Une lycéenne apprend qu’un camarade de classe l’a désignée comme la « grosse et laide » du groupe. Pour se redéfinir, l’adolescente engage une athlète qui l’aide à se réinventer et à révolutionner l’ordre social du corps étudiant.