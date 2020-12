Cyberpunk 2077 GIG: Backs Against the Wall – Où trouver le médicament volé

Dans Cyberpunk 2077 « Backs Against the Wall » GIG, le joueur est chargé de récupérer les médicaments volés par le réparateur Regina Jones, mais le récupérer n’est pas aussi simple que cela puisse paraître. Heureusement dans ce guide, nous verrons pas à pas où trouver le médicament volé dans le GIG: Backs Against the Wall.

Fixateur: Regina Jones

Emplacement: Watson, Kabuki

Type de quête: Recherche et récupération

Exigence de Street Cred: niveau One Street Cred

Où trouver le médicament volé dans Backs Against the Wall

En bref, vous pouvez trouver le médicament volé à l’intérieur d’une armoire dans une pièce au dernier étage de l’immeuble vers lequel la quête vous dirigera. Cependant, avant de pouvoir récupérer le médicament volé, vous devrez vous occuper d’un homme frappé par la cyberpsychose, qui est également la personne qui a volé le médicament en premier lieu. Mais avant d’en arriver là, commençons par le début.

Tout d’abord, vous devrez commencer la quête en vous dirigeant vers l’emplacement, comme indiqué ci-dessus. Une fois sur place, Regina vous appellera et vous proposera le GIG pour récupérer les médicaments volés dans l’immeuble voisin.

Après l’appel, vous voudrez vous rendre à l’immeuble comme indiqué ci-dessus et y entrer. Puis une fois à l’intérieur, montez les escaliers jusqu’au sommet.

Lorsque vous atteignez le sommet, il y aura une porte qui mène à un appartement, mais la porte est verrouillée, et vous aurez besoin de sept points dans l’attribut technique pour l’ouvrir. Si vous n’avez pas autant de points, regardez vers la gauche, et il y aura une fenêtre ouverte que vous pourrez traverser sur une plate-forme d’escalier.

Passez par la fenêtre et regardez à droite; vous pourrez entrer dans la pièce en sautant vers la plate-forme d’escalier suivante, puis par une porte ouverte.

Une fois à l’intérieur, dirigez-vous vers le dernier étage jusqu’à un plafond cassé comme indiqué ci-dessus; Assurez-vous de piller et d’explorer car vous pouvez trouver quelques fragments dans différentes pièces. Si vous avez besoin d’aide pour trouver du butin, maintenez l’onglet ou votre clé de piratage pour que les icônes s’allument.

Lorsque vous atteignez le dernier étage, vous devriez voir un couloir comme celui ci-dessus; la pièce à l’extrême gauche est l’endroit où vous devez aller.

Ouvrez la porte et une voix d’homme vous accueillera en vous demandant de vous arrêter dans votre élan. C’est le caporal. Hare et il est très instable en raison de son état, et vous devrez soit le tuer en choisissant la troisième option de dialogue, soit lui parler avec les premier et deuxième choix.

Cela dit, si vous choisissez l’itinéraire pacifique en sélectionnant l’option un ou deux, vous aurez quelques options de dialogue supplémentaires pour résoudre cette rencontre. Consultez la liste ci-dessous pour connaître le rôle de chaque option de dialogue.

Sa mort ne changera rien: Choisissez celui-ci si vous voulez éviter une bagarre, car vous lui ferez comprendre la raison, et il vous permettra de prendre le médicament volé.

Fais ce que tu veux, mais donne-moi la drogue: La deuxième option approfondira ses illusions et il vous attaquera.

Je vois que nous ne parlons plus: Ce prochain est explicite; choisissez-le si vous voulez juste combattre Hare.

Vous êtes un soldat, pas un terroriste: Cette option emprunte une voie similaire à celle du premier choix de dialogue, mais vous entendrez une partie de la trame de fond de Hare et les horreurs auxquelles il a été confronté en tant que soldat.

Quelle que soit la décision que vous prenez, vous pouvez trouver le médicament volé dans une armoire, comme indiqué ci-dessus. Prenez-le et assurez-vous de piller tout butin supplémentaire dans la pièce, puis sortez de l’immeuble. Une fois à l’extérieur, vous devrez alors apporter le médicament au point de dépôt le plus proche; vous pouvez trouver des points de dépôt via le waypoint sur votre carte ou l’icône de la boîte comme indiqué ci-dessus.

Après avoir mis le médicament dans la boîte de dépôt, ce sera tout ce que vous devez faire pour trouver le médicament volé dans cette quête. Pour en savoir plus sur Cyberpunk, PGG est là pour vous. Venez dès aujourd’hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de consulter les deux comment obtenir des composants de mise à niveau et comment enregistrer les guides.