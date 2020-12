Roblox All Star Tower Defense: le meilleur moyen de cultiver des gemmes

Peut-être que la meilleure partie de Roblox All Star Tower Defense est d’invoquer de nouveaux personnages à utiliser au combat. C’est encore mieux lorsque vous débloquez un personnage 5 étoiles! Malheureusement, cependant, les personnages de ce jeu ne sont pas gratuits.

Roblox All Star Tower Defense: Meilleur moyen de cultiver la liste des gemmes

Si vous voulez invoquer de nouveaux personnages et les garder en permanence dans Roblox All Star Tower Defense, vous devez cultiver des gemmes. Cependant, ce processus prend du temps. Nous avons organisé la réalisation des tâches de la moins longue à la plus longue. Même si vous n’avez pas le temps d’effectuer les tâches les plus exigeantes, vous devez toujours vous connecter tous les jours pour réclamer les plus faciles. De cette façon, vous aurez cultivé de nombreuses gemmes dans All Star Tower Defense en un rien de temps!

Si vous recherchez la meilleure façon de cultiver des gemmes, consultez nos méthodes ci-dessous.

Meilleur moyen de cultiver des gemmes (du plus facile au plus difficile)

Les tâches ci-dessous représentent l’utilisation la plus efficace de votre temps lorsque vous cultivez des gemmes dans All Star Tower Defense.

Bonus de connexion quotidien Utiliser des codes gratuits Effectuer des tâches quotidiennes Chambre du temps Mode histoire

La liste ci-dessus est organisée du plus simple au plus difficile.

Explication des méthodes de culture des gemmes

Vous trouverez ci-dessous la liste des méthodes de culture des pierres précieuses plus en détail.

Bonus de connexion quotidien

Même si vous ne jouez pas à All Star Tower Defense tous les jours, connectez-vous pour réclamer votre bonus! C’est un moyen gratuit et garanti de gagner des gemmes et ne prend que quelques secondes.

Utiliser des codes gratuits

L’un des meilleurs moyens de cultiver des gemmes est de loin d’utiliser des codes gratuits. Top Down Games dédie ses codes à des gemmes gratuites, et vous pouvez gagner entre 150 et 300 gemmes supplémentaires par code. Certes, les nouveaux codes ont ralenti au moment de la rédaction, mais j’espère que c’est parce que nous approchons de la fin de 2020; nous pouvons tous utiliser un peu de temps de vacances! Nous sommes sûrs que d’autres nouveaux codes arriveront.Tous les codes Star Tower Defense seront publiés en 2021.

Les codes, cependant, expirent après un certain temps. Les gemmes n’expirent pas lorsqu’elles sont dans votre compte, mais les codes non utilisés le font! Vous devez donc les utiliser dès que possible.

Vous recherchez ces codes? Consultez nos codes Roblox All Star Tower Defense pour une liste complète des codes de gemmes mis à jour! Vous pouvez également rejoindre le groupe Discord Top Down Games si vous souhaitez une notification encore plus immédiate.

Effectuer des tâches quotidiennes

Les tâches quotidiennes sont disponibles chaque jour lorsque vous vous connectez pour la première fois à All Star Tower Defense. Pour les trouver, lancez simplement le jeu et cliquez sur le bouton Tâches à gauche de l’écran. Certaines de ces tâches comprennent:

Atteindre le niveau 2 (15 gemmes)

Inflige 28000 points de dégâts (15 gemmes)

Evolve 0/5 Unité (40 gemmes)

Bien que cela prenne beaucoup de temps, c’est un moyen facile de cultiver des gemmes, car la seule façon de les gagner est de jouer! Cela vous permet de travailler vers un objectif tout en vous amusant, espérons-le.

Pressé? Min / Max votre temps en accomplissant les tâches les plus faciles de la journée.

Chambre du temps

La chambre du temps est probablement le moyen le plus frustrant de cultiver des gemmes dans All Star Tower Defense. Cette méthode ne vous permet même pas de jouer au jeu! Toutes les 500 secondes dans la chambre du temps, vous obtenez 2 gemmes et 3 or. Cela fait environ huit minutes d’attente. Les membres Premium gagnent 2 fois plus de récompenses, mais même ainsi, ce n’est pas beaucoup de récompense pour le temps passé à attendre.

Il existe des solutions de contournement pour rendre ce processus plus supportable, comme le téléchargement d’un Auto-Clicker, mais nous ne le recommandons pas comme solution. Au lieu, Suivez ces étapes:

Utilisez la chambre du temps lorsque vous n’êtes pas d’humeur à jouer à Roblox.

Ouvrez All Star Tower Defense et entrez dans la chambre du temps

Minimisez Roblox.

Naviguez sur Internet, jouez à un autre jeu, regardez Twitch ou YouTube. Faites littéralement tout ce qui nécessite de déplacer la souris de votre PC.

Réclamez des récompenses lorsque vous avez terminé.

Tant que vous restez occupé sur votre PC à faire quelque chose de plus productif, c’est un moyen infaillible dans Roblox All Star Tower Defense de cultiver des gemmes, et beaucoup d’autres. Choses à noter:

Vous devez réclamer vos récompenses afin de conserver les pierres précieuses et les pièces!

Le compte à rebours de 500 secondes se réinitialise de lui-même lorsqu’il atteint zéro.

En appuyant sur «Réclamer des récompenses», vous quitterez la chambre du temps.

Si vous passez trop de temps sans bouger votre souris, Roblox pensera que vous êtes AFK et vous expulsera du serveur, perdant ainsi ce que vous n’avez pas réclamé.

Remarque: Cela fonctionne idéalement si vous êtes sur PC et non sur mobile, car sortir de l’application mobile Roblox comptera très probablement comme passer à AFK.

Mode histoire

Effacer un chapitre du mode histoire pour la première fois vous donnera 20 gemmes. Tout effacement de chapitre répété vous rapportera 4 gemmes.

Bien sûr, les chapitres deviennent plus difficiles à mesure que vous progressez dans le jeu, donc cette méthode d’élevage de pierres précieuses peut prendre plus de temps que la plupart des autres.

Vous avez aimé notre guide Gem Farming pour Roblox All Star Tower Defense? Consultez notre liste des meilleurs jeux Roblox Tower Defense pour encore plus d’expériences Roblox!