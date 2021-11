Dwayne Johnson dit que Red Notice est devenu « le plus grand film de l’histoire de Netflix »

adidas Brassière Believe This (Grandes tailles) - Vivid Red / Team Real Magenta, Vivid Red / Team Real Magenta - 1X

Et si tu écoutais cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu peux faire une série de plus. Respire profondément et lance-toi. Cette brassière Believe This adidas offre un maintien moyen pour t'aider à pulvériser tes records à l'entraînement. Les empiècements en mesh et la matière qui absorbe la transpiration te gardent confortablement au sec. Cette brassière de compression épouse les formes du corps et ses stabilisateurs sur la bande réduisent les rebonds. • Ce mannequin mesure 173 cm et porte une taille 2X. Son tour de poitrine est de 118 cm et son tour de taille est de 99 cm. • Coupe à effet de compression. • Brassière qui s'enfile, avec encolure arrondie. • Interlock 70 % polyester recyclé, 19 % polyester, 11 % élasthanne. • Brassière à maintien moyen.