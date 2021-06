Gerard Way partage la possibilité de sortir de la nouvelle musique

Gerard Way, connu pour son travail en tant que chanteur dans le groupe de rock My Chemical Romance, a laissé entendre dans une récente interview qu’il travaillait sur du nouveau matériel musical. Ceci en discutant avec Aidan R. Gallagher (acteur de « The Umbrella Academy ») quelques détails sur les enregistrements de l’album « The Black Parade ».

Way a assuré qu’il se sentait parfaitement à l’aise au moment d’improviser en compagnie des autres membres de My Chemical Romance. « Il y avait presque cette compréhension que nous avions. « Aucun de nous ne sait vraiment ce qu’il faisait en ce moment, donc nous ne nous jugeons pas. »

« Donc, c’était vraiment cool, parce que nous préparions et écrivions tous des chansons et commencions à jouer, puis je rampais sur le chemin de tout ce que je commençais à entendre dans ma tête, essayant littéralement des choses, expérimentant simplement », a commenté Way. .

Ils m’ont vraiment donné l’espace pour le faire, donc je n’ai jamais eu honte de dire quelque chose de bizarre ou de perdre ma marque.

Après avoir parlé de son processus d’écriture, Gerard Way a expliqué comment cela a influencé la musique qu’il a écrite récemment, révélant qu’il se sent très à l’aise avec Doug McKean et qu’ils ont tous les deux fait certaines choses, bien qu’ils n’aiment pas le faire si souvent. .

Way dit qu’il travaille sur de la nouvelle musique dans son bureau pendant que Mckean mixe et ajoute les parties de batterie. « Je suis littéralement assis là et j’écris aussi près que je pense que le seront les paroles finales, ou du moins ce avec quoi je me sens à l’aise de chanter à l’époque », a déclaré le musicien.

Gerard Way n’a pas commenté spécifiquement son nouveau matériel ou s’il implique les autres membres de My Chemical Romance. Pendant ce temps, les icônes emo se préparent à reprendre leur tournée de retrouvailles reportée après la pandémie, annonçant qu’elle commencera en 2022.