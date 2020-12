Nous avons testé le serein (mais rapide) C5 Aircross Hybrid, le premier hybride rechargeable de Citroën

Avec toute la controverse récente autour des hybrides brancher, de l’accusation selon laquelle ils sont une «catastrophe environnementale», à la proposition controversée du PAN pour OE 2021 de leur retirer des avantages fiscaux à bord du Citroën C5 Aircross Hybride tout reste serein, comme si ce n’était rien pour lui.

Sereno est vraiment le meilleur adjectif qui définit non seulement le premier hybride brancher de Citroën, comme le C5 Aircross lui-même. Quelque chose que nous avons remarqué à plusieurs reprises, depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois au Maroc, en 2018; et cette année sur le sol national aux commandes du 1.5 BlueHDI; et, plus récemment encore, lors de la présentation dynamique (en vidéo) en Espagne de cet hybride sans précédent.

Désormais aux commandes du C5 Aircross Hybrid pendant plusieurs jours sur le sol national, il a été possible de découvrir tous les vices et vertus de cette proposition et aussi de lever les doutes sur le sujet controversé de la consommation / émissions des hybrides. brancher.

Est-ce que 1,4 l / 100 km est possible?

Cependant, si vous avez lu et / ou vu nos tests sur d’autres hybrides brancher, trouvera une constante: les consommations que nous obtenons sont toujours supérieures aux valeurs combinées officielles – deux, trois, voire quatre fois plus – et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Dans les tests de certification (WLTP) de la consommation et des émissions aux hybrides brancher, la batterie qui les équipe est à son niveau de charge maximum, donc, bien entendu, le moteur électrique est le seul utilisé pendant une partie substantielle de ce même test.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

En plus de la porte de chargement, pour distinguer le C5 Aircross Hybrid des autres C5 Aircross, regardez l’emblème arrière …

Il n’est donc pas étonnant que la grande majorité des hybrides brancher annoncer des valeurs de consommation combinée inférieures à 2,0 l / 100 km et CO deux en dessous de 50 g / km – la C5 Aircross Hybrid annonce seulement 1,4 l / 100 km et 32 ​​g / km et une autonomie électrique de 55 km. Dans le monde réel plus chaotique, loin des rigueurs des tests en laboratoire, où il n’est pas toujours possible de charger la (petite) batterie aussi souvent que nécessaire, le moteur thermique est appelé à intervenir beaucoup plus souvent.

Il en va de même pour le C5 Aircross Hybrid testé ici. Oui, il est possible d’atteindre le 1,4 l / 100 km officiel et même moins, si nous faisons de courtes distances au quotidien et que nous avons une chargeuse à portée de main «pour semer». Mais avec la batterie sans « jus » – avec une conduite sans soucis, j’ai réalisé environ 45 km d’autonomie zéro émission – une consommation entre 6-6,5 l / 100 km n’est pas difficile à atteindre.

Et beaucoup plus? Sans aucun doute. Est-ce une «catastrophe environnementale»? Évidemment pas. Ces valeurs doivent être mises en perspective.

On parle de consommations légèrement supérieures à celles obtenues par le C5 Aircross 1.5 BlueHDi. Sauf que dans l’Hybride on a 180 ch extraits du 1.6 PureTech qui monte à 225 ch quand on ajoute le moteur électrique et que le Diesel reste à 130 ch – le C5 Aircross électrifié est beaucoup plus rapide, non seulement sur le papier, mais aussi sur les sensations, courtoisie du couple instantané du moteur électrique, même s’il est plus lourd de trois cents kilogrammes.

Comme nous l’avons dit pour tous les autres hybrides brancher que nous avons testé, aussi ce C5 Aircross Hybrid n’est pas pour tout le monde, et dont l’existence n’a de sens que lorsqu’elle est chargée fréquemment.

Doux, peut-être trop

Mais si vous choisissez le Citroën C5 Aircross Hybrid, vous découvrirez un SUV familial très confortable et raffiné. Eh bien, le C5 Aircross est assez confortable quelle que soit la version, mais dans cette variante hybride, il ajoute une couche supplémentaire de raffinement, qui est, pour ainsi dire, une insonorisation.

Ce qui est curieux, car l’hybride est également le plus puissant et l’un des C5 Aircross les plus rapides. Le couple instantané du moteur électrique contribue beaucoup aux performances pointues et très appréciées, le SUV pouvant très bien «bouger». Le mariage entre les deux moteurs est sur un plan élevé – le moteur thermique n’entre pas sur les lieux à temps et les niveaux sonores sont très bien maîtrisés – et la boîte ë-EAT8 (automatique à huit rapports) fait un très bon travail de tout gérer ce.

Cependant, l’expérience de conduite est quelque peu dissonante. D’une part, nous avons un niveau de performance intéressant qui vous invite à l’explorer, mais d’autre part, tout le reste du C5 Aircross Hybrid invite à un rythme modéré.

Que ce soit à l’aide de vos commandes, toujours hautes, même lorsqu’elles ne devraient pas l’être – manque de poids sur autoroute, par exemple -; soit par l’amortissement très doux de la suspension, qui, lorsque l’on augmente le rythme, révèle certaines limitations dans les mouvements de retenue du corps; ou encore par ë-EAT8, qui finit par hésiter dans son action quand on charge avec plus de détermination sur l’accélérateur (une caractéristique qui reste en mode manuel).

Prenez une grande respiration, modérez le rythme et votre action sur la direction et les pédales, et l’harmonie entre l’ensemble mécanique et dynamique revient – après tout, c’est un SUV familial, pas un trappe chaude, et s’il y a un thème prédominant dans le C5 Aircross, c’est celui du confort. Bien qu’un peu plus de poids et un plus grand sentiment de connexion entre le conducteur et la machine seraient les bienvenus. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi il existe un mode Sport …

Cela dit, le comportement est sûr et inoffensif. Il n’y a pas de réactions étranges et ils sont toujours guidés par leur progressivité.

SUV ou MPV? Pourquoi pas les deux?

D’ailleurs, c’est le C5 Aircross que nous connaissons déjà, c’est-à-dire qu’en plus d’être confortable, il est également flexible, rappelant le monospace. Il est toujours le seul du segment à être doté de trois sièges arrière individuels et identiques, tous coulissants en 150 mm, avec dossiers inclinables et rabattables. L’espace est assez raisonnable dans la deuxième rangée (assez bonne en largeur), mais des concurrents comme le groupe Volkswagen – Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan, SEAT Ateca – ont plus d’espace pour les jambes et la perception de l’espace dans ceux-ci est également supérieure.

La Citroën C5 Aircross Hybrid présente cependant un inconvénient par rapport au reste des frères de la gamme. Les batteries placées à l’arrière volent de l’espace au coffre à bagages, qui passe d’une référence 580-720 l (selon la position des sièges arrière) à une référence plus modérée, mais toujours significative 460-600 l.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

La flexibilité ne manque pas au dossier … Les sièges coulissent, les dossiers s’inclinent et se replient.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

C’est une question difficile à répondre, en raison de la spécificité de cette version. Si le C5 Aircross Hybrid remplit efficacement son rôle de véhicule familial – les gènes MPV y contribuent beaucoup – en revanche, le moteur hybride brancher il ne répond pas aux besoins de tout le monde, car il est logique d’opter pour cela uniquement lorsque nous chargeons fréquemment la batterie (invitant à une utilisation encore plus urbaine).

De plus, il a le fardeau d’avoir deux moteurs (à combustion et électrique) qui pousse le prix de ce modèle à des valeurs supérieures à 46 mille euros – plus de 48 mille euros dans le cas de notre unité quand on ajoute le coût des options. Cela aura plus de sens pour une entreprise, afin de bénéficier des avantages fiscaux qui existent (encore) pour ce type de véhicules.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Jolie et agréable présentation, même si elle serait favorisée par la présence d’une certaine couleur. La différence pour les autres C5 Aircross réside dans un bouton de raccourci pour l’infodivertissement qui donne accès aux pages dédiées au système hybride.

Du côté des particuliers, il existe des options plus abordables dans la gamme C5 Aircross, même si la seule qui offre des caractéristiques du même calibre est le pur 1.6 litre essence PureTech de 180 ch avec boîte EAT8 qui, bien que plus accessible pour environ 7000 euros ( plus de trucs moins de trucs), vous dépenserez toujours beaucoup plus de carburant.