Waze est enfin compatible avec le meilleur nouvel Android Auto

Depuis que la grande refonte d’Android Auto a commencé à atterrir dans les véhicules des utilisateurs, de nombreuses personnes attendent leurs applications les plus utilisées dans la voiture ils mettent à jour pour ajouter la compatibilité avec l’un des changements les plus importants de « Coolwalk » (le nom par lequel Google fait référence à cette nouvelle interface). Heureusement pour la grande majorité d’entre eux, l’une des applications les plus utilisées a été l’une des premières à être mise à jour.

Et c’est que, dès aujourd’hui, Waze prend déjà en charge les modes multi fenêtre Oui plein écran Android Auto, au même titre que Google Maps. Grâce à ce changement, il est désormais possible de profiter d’une meilleure expérience lors de l’utilisation de la célèbre application de navigation pour obtenir des directions.

Un utilisateur de Reddit a été le premier à informer du changement, déclarant que la dernière version bêta de Waze pour Android introduit le changement que beaucoup de gens attendaient.

Et c’est que, grâce à cette mise à jour, Les utilisateurs de Waze peuvent désormais exécuter leur application de navigation préférée en plein écran. Jusqu’à présent, l’application s’affichait dans une petite fenêtre avec d’autres applications, et il n’était pas possible de profiter de toute la largeur de l’écran pour afficher la carte. Cela a changé avec la nouvelle version bêta, comme on peut le voir dans les captures d’écran partagées par l’utilisateur susmentionné.

Il ne reste plus maintenant à Google qu’à continuer d’étendre la disponibilité de la nouvelle interface Android Auto, qui a commencé son déploiement début janvier, lors du CES 2023 à Las Vegas, mais n’a pas encore atterri dans les véhicules de la majorité des utilisateurs. Et puisque c’est Google lui-même qui doit activer le nouveau design avec un changement sur son serveur, peu importe si l’application Android Auto a déjà été mise à jour vers la dernière version disponible.

