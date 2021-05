Si les AirPods étaient une entreprise, ils auraient la taille d’Uber ou de NVIDIA: c’est ainsi qu’Apple a créé un autre de ses empires

Nous parlons constamment de l’iPhone ou des nouveaux Mac, mais la vérité est que ce qu’ils ont réalisé avec les AirPods est un succès absolu.

En fait, il est devenu une partie de plus en plus importante des revenus d’Apple, mais même si nous la séparions de l’entreprise, ses chiffres seraient ahurissants. Bien que les chiffres dansent entre certains analystes et d’autres, on estime que les revenus générés par les AirPods sont comparables à ceux de grandes entreprises comme Uber ou NVIDIA.

Comment un empire est forgé Partie I: Achetez-vous auprès d’un gros fabricant de casques

En mai 2014, Apple a donné la surprise: il a acheté Beats pour 3000 millions de dollars, et il a tellement fait avec sa division casque comme avec son service Beats Music, qui deviendra finalement Apple Music.

Curieusement, cette opération a été précédée d’une autre dont beaucoup d’entre vous ne se souviennent peut-être pas: Beats avait été acheté par HTC pour 300 millions de dollars en 2011, mais cela a été vu et invisible, et en septembre 2013, il a fini par se libérer de HTC et ses dirigeants ont racheté leur participation marre de HTC: ils voulaient le reprendre complètement. Opportunité manquée par HTC, au vu des événements.

Quoi qu’il en soit, cette décision ultérieure d’Apple a été considérée par beaucoup (y compris nous) comme particulièrement pertinente pour cette deuxième partie: les écouteurs allaient bien, mais le menene semblait être sur le service de streaming et sa capacité à conduire sa propre alternative au Spotify de plus en plus populaire.

L’analyse de nos collègues d’Applesfera, par exemple, semblait se concentrer sur la pertinence de la signature de Jimmy Iovine ou du Dr Dre, tandis que d’autres avaient des idées plus étranges et affirmaient que c’était important à la télévision, pas en musique. Le matériel comptait, bien sûr, mais ça ne semblait pas si mal. Et pourtant c’était le cas. Nous l’avons découvert beaucoup plus tard, mais avant cela, il y avait un autre ingrédient clé dans la création de cet empire.

Comment un empire est forgé, partie II: retirez la mini-prise et donnez à tout le monde envie de bons écouteurs sans fil

L’accent au cours de ces premiers mois semblait certainement être le streaming audio. Un an après l’acquisition Apple a annoncé Apple Music, Le service de streaming musical par abonnement d’Apple qui est rapidement devenu une plateforme de référence pour son écosystème.

Pour la plupart des gens, c’était essentiellement ça. Apple voulait Beats pour cela, c’était clair. Le lancement de leur service de streaming a été un succès, et tout cela avait du sens car il était clair que le streaming était en affaires. Ou non?

Pas. Du moins, pas seulement là-dedans.

Septembre 2016. Apple est présenté au Bill Graham Civic Auditorium à San Francisco et lance un iPhone 7 dont on se souviendra pour beaucoup de choses, mais surtout pour un: abandonner le port casque.

Cela a fait couler (des larmes et) des fleuves d’encre. Comment Apple a-t-il osé? Il a osé et a réussi. Il l’a fait avec un combo gagnant: en éliminant le port casque, il a créé un problème et une nécessité. Juste après avoir annoncé la création d’une solution: Les AirPod sont nés le même jour.

Un casque sans fil qui promettait une qualité audio exceptionnelle et une connexion sans fil prodigieuse. Ceux qui les ont testés ont donné la foi: c’était une invention, et bien qu’ils ne soient pas les premiers écouteurs entièrement sans fil du marché, loin de là, bientôt ils sont devenus le miroir dans lequel une industrie entière a été regardée.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’il soit clair que presque tout le monde suivait ses traces. Une à une les marques mobiles se débarrassaient totalement ou partiellement de la prise casque, et le plus drôle est que la mini-prise est presque restée une option pour les mobiles guarripeich.

Que ce soit si grave ou non, l’absence de cette mini-prise a provoqué le boom absolu de l’industrie des casques sans fil. Savez-vous qui domine ce marché? Exacts: Apple.

Comment construire un empire, partie III: pour gagner de l’argent qu’ils touchent

Il est clair qu’il y avait des affaires dans Apple Music: les récentes données fiscales (PDF) de l’entreprise pour le premier trimestre 2021 révèlent que Musique Apple et d’autres services cloud tels que iCloud ont réalisé certains chiffre d’affaires époustouflant de 16,9 milliards de dollars (pour 13 300 de la même période de 2020).





On ne sait pas quelle partie correspond exclusivement à Apple Music. mais on estime que l’entreprise compte déjà plus de 70 millions d’utilisateurs et qu’au moins au premier trimestre de 2020 un utilisateur sur quatre qui ont utilisé les services d’abonnement ont utilisé Apple Music.

Les bénéfices de sa division « Wearables, Home and Accessories » sont légèrement inférieurs à la moitié: 7,8 milliards de dollars, contre près de 6 300 au cours de la même période en 2020. Combien de ces millions sont dus aux AirPods?

C’est difficile à savoir et Apple ne donne pas de chiffres sur les unités vendues, mais plusieurs analystes ont déjà donné des indices sur la taille de cette entreprise. Neil Cybart d’Above Avalon a parlé d’une entreprise de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel en 2019, tandis qu’un autre analyste nommé Kevin Rooke est allé plus loin et des mois plus tard a souligné un chiffre d’affaires d’environ 12 000 millions de dollars.

Au-delà de Combat entre l’un et l’autre pour voir qui avait raison dans sa taille de l’entreprise Apple, la vérité est que le revenu annuel que les AirPod déplacent fait que l’entreprise rivaliser avec des géants de la technologie comme Uber, Adobe ou NVIDIA. Ce dernier, par exemple, a confirmé que son chiffre d’affaires 2020 était de 11 milliards de dollars.

Quoi expliqué analyste Dare Obasanjo, Cela met en perspective l’ampleur d’une entreprise comme les AirPods, qui est un succès absolu pour Apple.

L’année dernière, Forbes comparait déjà les progrès de cette activité par rapport à ce qu’était l’iPhone ou l’iPad: ils étaient de plus en plus importants pour le chiffre d’affaires, mais ce qui est encore plus intéressant, ils étaient encore plus bénéfiques à l’entreprise.

Parce que? En raison de sa marge bénéficiaire, qui dans le cas des AirPods est estimée à est de 59% contre 39% pour la moyenne des autres produits Apple tels que les iPhones ou les iPads.





La machine à gagner de l’argent graissée d’Apple fonctionne également comme la soie dans ce segment: Counterpoint visait début 2020 comme au quatrième trimestre 2019 La domination d’Apple était claire à l’échelle mondiale, dépassant 40% des parts.





Les choses sont devenues encore plus intéressantes lorsque nous ne parlions que du haut de gamme de ces produits, c’est précisément là où les AirPods sont en concurrence. La domination d’Apple dans ce segment est brutale, et selon Counterpoint, il représentait environ 70% du marché.

Les choses ont peut-être changé depuis, surtout quand on a vu comment une bonne poignée de fabricants ont lancé des propositions avec des systèmes de suppression active du bruit Cela fait grimper les prix de ces produits, mais il semble clair que l’activité AirPods – y compris les récents AirPods Max – va comme un coup.

