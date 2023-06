Le film policier à couper le souffle est arrivé sur Netflix

Vogue Dérouleur Coupe Film Fraîcheur avec Coupe Film - 290 mm

Dérouleur Coupe Film Fraîcheur avec Coupe Film - 290 mmParfait pour conserver l'humidité des aliments et les protéger de l'air. Ce Rouleau de film étirable de 300 m de long Vogue est fourni dans un distributeur en carton pratique avec coupe- film dentelé, facilitant la coupe du film à la longueur désirée.Ce rouleau de 29 cm de large est parfait pour envelopper des portions individuelles ou recouvrir les conteneurs alimentaires.Cinq raisons d'utiliser le film étirable Vogue :1. Idéal pour recouvrir la vaisselle au micro-ondes, le film fraîcheur (ou film alimentaire) Vogue empêche les éclaboussures lorsque vous cuisez ou réchauffez vos plats. Pour une utilisation en toute sécurité, assurez-vous que le film ne touche pas les aliments avant de passer au micro-ondes.2. Parfait pour présenter les plats tout en veillant à ce qu'ils restent attrayants et préservés, les films fraîcheurs permettent aux clients de visualiser clairement vos produits.3. Le film fraîcheur peut également être utilisé pour pocher parfaitement les œufs. Il suffit de mouler une couche de film alimentaire en forme de tasse et de casser un œuf dans la tasse. Scellez le film en attachant le haut ensemble. Placez la poche dans une casserole d'eau bouillante et laissez cuire 4-5 minutes à feu moyen. Retirez le paquet de film de la casserole et défaites l'emballage.4. Le film fraîcheur peut également être utilisé pour étaler la pâte plus facilement. Il suffit de placer la pâte entre deux feuilles de film alimentaire et de la rouler. Le film empêche la pâte de coller au rouleau et à la surface, ce qui vous fait gagner du temps et de l'énergie.5. Lors de la conservation d'aliments acides tels que les tomates et les baies, le film alimentaire est de loin supérieur au papier d'aluminium. Les acides contenus dans les aliments réagissent avec l'aluminium présent dans la feuille, créant ainsi un résidu bleu rebutant. La pellicule de plastique ne pose pas ce problème et permet de conserver plus longtemps les aliments au frais en réduisant l'exposition à l'air.