Critique de la saison 2 de la recrue: «Clean Cut» découvre finalement l’humour

Alexi Hawley a produit la série télévisée procédurale de la police américaine The Rookie pour ABC. La série suit John Nolan, un homme dans la quarantaine qui rejoint le département de police de Los Angeles en tant que recrue la plus âgée du département. L’émission est produite par ABC Studios et Entertainment One, et elle est basée sur le véritable officier du LAPD William Norcross, qui a déménagé dans la ville en 2015 et a rejoint la force au milieu de la quarantaine.

Revoir:

Nolan vient de finaliser son divorce, qui était en préparation depuis quelques années. Il est à la banque, où il déposera son alliance et remplira d’autres formalités administratives. Il n’est pas satisfait de la situation ni de lui-même. Cependant, quand il déjoue un braquage de banque en distrayant les voleurs armés avec ses réflexions sur la vie, le directeur de la banque a été stupéfait par son courage.

Coupure sur un Los Angeles ensoleillé quelques mois plus tard. Nolan, qui a étudié le droit à l’université mais a fini par travailler dans la construction, a fait ses valises, a déménagé à Los Angeles et a rejoint le département de police de Los Angeles. Il se présente pour sa première journée de patrouille avec la recrue fonceuse Lucy Chen (Melissa O’Neil) et la recrue héritée Jackson West après avoir terminé l’académie (Titus Makin).

Talia Bishop (Afton Williamson), l’officier de formation de Nolan, suppose qu’elle est sur la voie rapide vers le chef; Tim Bradford (Eric Winter), le TO acharné de Chen, essaie d’entrer dans la tête de Chen, mais il a un secret humiliant; et Angela Lopez (Alyssa Diaz), qui ne veut battre Bishop que pour être la meilleure, se demande si l’Occident sait-tout se mettre en travers de son chemin. Sgt.

Wade Gray (Richard T. Jones), le commandant de la montre de Nolan, ne veut pas de Nolan là-bas parce qu’il pense qu’il est «une crise de la quarantaine», et il est déterminé à le renvoyer, croyant que sa volonté de «se trouver» signifie qu’il ne prend pas le travail au sérieux et pourrait tuer n’importe qui dans l’escouade du sergent.

Nous avons pensé que tout le pilote de The Rookie serait des lignes sur le vieillissement du personnage de Nathan Fillion lorsque nous avons vu le teaser cet été. Cependant, l’émission établit bientôt que la série est tout au sujet de Nolan devenant un novice de 40 ans (et, bénissez la beauté robuste de Fillion, dire que Nolan a 40 ans est un euphémisme)

Il y a quelques défauts dans le film. Nous n’en savons pas assez sur Chang ou West pour être inquiets à leur sujet en ce moment. Bradford est si odieux et dédaigneux, en particulier après qu’une voiture pleine de travailleurs migrants klaxonne à sa voiture, qu’il a l’air de porter un chapeau MAGA.

Il y a une romance entre deux des recrues qui n’a aucun sens et semble être sur le point d’être abandonnée. Cependant, même si ce n’est pas du haut art, c’est une performance agréable à regarder.

Verdict:

Le Rookie est juste assez gentil pour être divertissant sans trop épuiser l’esprit. Et des émissions comme celles-là sont parfois exactement ce dont vous avez besoin dans votre vie.

