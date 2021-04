Le faucon et le soldat de l’hiver: les origines du nouveau sérum de super soldat expliquées

Le troisième épisode de était déjà en cours vendredi Le faucon et le soldat de l’hiverdans lequel Sam et Bucky avaient toutes sortes de choses à refaire. Entre autres, ils ont trouvé dans la ville de Madripoor découvrez d’où vient le nouveau Sérum Super Soldat est originaire.

L’origine de cette substance et son chemin entre les mains du Flag smashers voyons-nous avec vous maintenant. Mais Attention, spoilers massifs devant!

Le faucon et le soldat de l’hiver: c’est ainsi que le nouveau sérum de super soldat est né

Au début de l’épisode, il y en a un Au revoir entre Sam, Bucky et Zemo en Allemagne, avant de se frayer un chemin dans le lointain. En fait, ils se rendent dans la ville de Madripoor, qui est sous le contrôle de la mystérieux courtiers en puissance est situé. Un ancien partenaire commercial Zemos et Sams vieil ami Sharon Carter éventuellement les aider à retrouver le nouveau sérum de super soldat retracer.

La ville de Madripoor dans le MCU / © Marvel Studios

Cela les amène à un scientifique nommé Dr. Wilfred Nagelqui a été chargé de le faire à l’origine pendant la Seconde Guerre mondiale par Dr. Erskine établi Recréez le sérum de super soldat. Cela donne le personnage dans celui de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » rôle similaire comme dans le modèle de bande dessinée aussi. En lui, il est devenu de l’armée américaine chargé de suivre le Dr. La mort d’Erskine pour reconstruire la formule du sérum. Pour cela, il a conduit Expériences sur 300 soldats afro-américains grâce, entre autres, à un certain Isaiah Bradley.

Quelque chose de similaire s’est produit dans le MCU, car après Captain America perdu dans la guerre était, comme on le sait, dirigé par le gouvernement américain Expériences sur les soldats à travers, par exemple, à Isaïe. Comme Nagel le révèle à Sam, Bucky et Zemo, il a recruté HYDRE après que le programme Winter Soldier ait été interrompu. Mais seulement quand ça l’a fait CIA lui a permis d’expérimenter le sang d’un super soldat (Isaiah) créé après la disparition de Steve Roger réussir ses recherches.

Isaiah Bradley au MCU / © Marvel Studios

Quand Dr. Mais clouer droit fait une percée était, éteint Thanos Avec l’aide des pierres de l’infini, la moitié de toute vie dans l’univers – y compris celle du scientifique. Nagel avait précédemment réussi à améliorer la formule d’Erskine car son sérum pouvait faire les sujets de test sans aucune machine administré et servi seulement eux augmentation des performances. Après que les Avengers aient annulé l’acte de Thanos, le courtier en puissance était sur Les recherches de Nagel attentivement et a financé cela à Madripoor.

Cependant, le scientifique était aussi cette fois bonheur pas bien disposé, parce que le Flag smashers autour de Karli Morgenthau est apparu sur les lieux. Le groupe a localisé le laboratoire secret de Nagel et volé les 20 canettes finies du nouveau sérum de super soldat. Elle s’est administré quelques flacons pour faire avancer son programme dans The Falcon and the Winter Soldier, mais il reste encore quelques doses. Le courtier en énergie veut récupérer le sérum, cependant, Nagel ne pourra plus l’aider depuis Zemo a assassiné celui-ci.

Alors « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » a finalement fourni une réponse l’une des questions les plus brûlantes de la série. Même si son créateur est maintenant mort, le nouveau sérum de super soldat Sam et Bucky devrait toujours l’être font encore face à toutes sortes de problèmes. Nous découvrirons comment tout cela évoluera dans les trois prochains épisodes de la série, qui seront diffusés en exclusivité sur Disney + tous les vendredis à 9 heures.