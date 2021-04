Apple ajoute 30 jeux à son service d’abonnement Arcade

Manzana a ajouté 30 jeux au service Arcade Apple cette semaine (2 avril), le plus gros ajout depuis son lancement l’année dernière.

Les jeux publiés ont été ajoutés à l’une des trois catégories différentes du magasin: Originaux d’arcade, Grands de l’App Store et Classiques intemporels.

La version comprend un mélange de titres originaux et de jeux mobiles classiques. Les nouveaux titres sortis vendredi incluent NBA 2k Arcade Edition, Stark Trek: Legends et The Oregon Trail.

NBA 2K Arcade Edition résume l’expérience NBA 2K sur les appareils mobiles, offrant des jeux 5v5, des jeux en ligne et un mode carrière. De plus, la nouvelle édition supprime les infâmes micro-transactions qui sont synonymes de la série principale.

La sortie de contenu d’Apple Arcade jusqu’à présent accompagne l’un des titres les plus attendus de la plate-forme, Fantastique.