Outlander: quelle est la relation entre Sam Heughan et Caitriona Balfe?

Le succès de Outlander Il augmente de plus en plus, d’autant plus qu’il est arrivé sur Netflix et, en fait, son inclusion dans le catalogue de la plate-forme a aidé ses protagonistes, Sam Heughan et Caitriona Balfe, à parcourir le monde en devenant les acteurs les plus acclamés par la critique. L’histoire d’amour qu’ils mènent en jouant à Claire et Jamie Fraser est, sans aucun doute, l’une des préférées des internautes.

Sam Heughan et Caitriona Balfe ont une chimie indéniable. Photo: (Starz)



A tel point que tous les fidèles de Outlander ils sont conscients de la formidable chimie entre Heughan et Balfe sur scène. Malgré le fait qu’ils travaillent ensemble depuis plus de six ans, c’est dès le premier moment que les acteurs ont démontré leur lien lorsqu’il s’agissait de se mettre à la place de leurs personnages, c’est pourquoi, lors des premières saisons, ils a traversé de grandes rumeurs de romance.

Cependant, à plus d’une occasion, Sam et Caitriona ont pris soin de le nier et d’affirmer que Ils n’ont qu’une grande amitié dans laquelle ils sont déjà considérés comme des frères. D’ailleurs, récemment, c’est l’interprète de Jaime Fraser qui l’a encore clarifié dans son livre Clanlands: Whisky, Warfare et aventure écossaise pas comme les autres.

Les acteurs se considèrent comme des frères. Photo: (Getty)



« Caitriona et moi faisons ce merveilleux voyage ensemble depuis près de sept ans. C’est pourquoi j’ai eu en elle non seulement une co-star brillante et sensible, mais aussi une amie fidèle», Il a commencé à écrire et, plus tard, a ajouté:«nous sommes comme des frères, il y a de la facilité et du confort lorsque nous travaillons ensemble».

Même ainsi, la star écossaise de Outlander Il a également déclaré qu’en plus de leur amitié, ils avaient des différences: «bien sûr nous avons nos désaccords, mais au final, nous nous soutenons toujours». De plus, ces mots de son livre coïncident également avec ceux que l’acteur proposait l’année dernière pour un entretien avec le média Express: «Elle est devenue sœur et meilleure amie, on se consulte toujours et je pense que ça rend le spectacle génial».