5 films comme Don’t Look Up pour voir si vous avez aimé le nouveau hit de Netflix

Avant la fin de l’année, le service de streaming Netflix a présenté l’un des films les plus attendus et ceux dont on parle le plus aujourd’hui. Ne lève pas les yeux Il est arrivé au catalogue le 24 décembre avec une histoire qui ressemble à la réalité du monde, pour différentes raisons, et c’était une fonctionnalité qui a suscité la polémique parmi les utilisateurs des réseaux sociaux. Adam McKay de retour avec ce nouveau projet mettant en vedette Leonardo DiCaprio Oui Jennifer Lawrence qui est déjà situé comme la cassette la plus regardée sur la plateforme. Si vous l’avez aimé, nous vous apportons quelques options que vous devriez prendre en compte. Revoyez ces 5 films similaires !

+5 films comme Ne lève pas les yeux

5- Scandale à la Maison Blanche

An: 1997

Dirigée par: Barry Levinson

Protagonistes: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Kirsten Dunst

Parcelle: Le président est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une mineure dix jours avant les élections. Pour détourner l’attention de la presse, la guerre est déclarée à un pays lointain pour détourner l’attention de l’opinion publique. Une satire politique implacable.

4- Team America : Police du monde

An: 2004

Dirigée par: Trey Parker

Protagonistes: Trey Parker, Matt Stone, Alec Baldwin

Parcelle: Lorsque le chef de l’État nord-coréen, Kim Jong II, organise un complot terroriste international, une équipe de marionnettes armées jusqu’aux dents de l’unité spéciale Team America sera chargée de faire dérailler ses plans.

3- L’entretien

An: 2014

Dirigée par: Seth Rogen, Evan Goldberg

Protagonistes: James Franco, Seth Rogen, Lizzy Caplan, Diana Bang

Parcelle: Dave et son producteur Aaron dirigent une émission télévisée tabloïd sur les célébrités. Lorsque le leader nord-coréen, Kim Jong-un, un grand fan, veut faire une interview exclusive avec eux, la CIA saisit l’opportunité et les recrute pour une mission dangereuse : tuer Kim Jong-un.

2- Groenland

An: 2020

Dirigée par: ric roman waugh

Protagonistes: Gerard Butler, Moreana Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floy

Parcelle: Une famille entreprend un voyage pour trouver un refuge lorsqu’une grosse comète frappe la Terre. À l’approche de l’apocalypse, l’incroyable voyage se termine par une bataille de dernière minute pour atteindre un port sûr.

1- Dr. Strangelove ou : Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe

An: 1964

Dirigée par: Stanley Kubrick

Protagonistes: Peter Sellers, George C. Scott, Slim Pickens, Sterling Hayden

Parcelle: Convaincu que les communistes polluent les États-Unis, un général ordonne, dans un élan de folie, une frappe aérienne nucléaire surprise contre l’Union soviétique. Son assistant, le capitaine Mandrake, tente de trouver la formule pour empêcher le bombardement.

