Lidl propose ses propres ampoules et capteurs connectés avec Zigbee

Il y a quelque temps, nous avons parlé de la technologie sans fil Zigbee pour les produits domotiques et Internet des objets (IoT), étant le choix de marques bien connues telles qu’Amazon (avec son Echo Plus), Philips, OSRAM, Samsung Electronics, IKEA ou Toshiba entre autres. Et maintenant à ces Lidl s’associe à ses nouvelles ampoules et capteurs connectés pour la maison.

La chaîne de supermarchés allemande entre maintenant dans ce domaine des produits électroniques en commençant par les ampoules avec contrôle de la couleur, les prises intelligentes et les capteurs de mouvement, ainsi que votre propre contrôle domotique afin de centraliser la gestion des produits. Ainsi, en plus des moniteurs d’activité maintenant dans votre boutique en ligne, nous trouvons également ces possibilités.

Des ampoules, des douilles et une centrale pour les unir tous

Si nous avons été mordus par le bug de l’ampoule intelligente, peut-être que la Philips Hue nous viendra à l’esprit comme un exemple par excellence, au catalogue duquel une bande LED multicolore a été ajoutée il n’y a pas longtemps. Ce que Lidl propose désormais, c’est précisément son alternative à cela, avec divers modèles d’ampoules avec contrôle des couleurs et même votre propre bande LED.

Son atout: prix assez compétitif. Les ampoules sont à 7,99 euros et la bande LED à 22,99 euros, en concurrence plus dans la lignée de Xiaomi ou Ikea (en termes de coût).

En plus des ampoules, la proposition de Lidl de créer une «maison intelligente» est de pouvoir mettre des prises intelligentes avec le support de Google Assistant (et un cryptage non spécifié), des capteurs de mouvement et même un radiateur en céramique qui est contrôlé sans fil. Bien entendu, il est essentiel de disposer de votre propre central domotique pour contrôler ces appareils, ainsi que de votre propre application, disponible gratuitement dans l’App Store et Google Play.

Prix ​​et disponibilité des produits Lidl Smart Home

La vitrine domotique Lidl se compose des éléments suivants, tous disponibles dans votre boutique en ligne maintenant ou «bientôt» (sans préciser de date). Certains produits sont disponibles à la fois en magasin physique et en ligne, tandis que d’autres ne seront vendus qu’en ligne pour le moment: