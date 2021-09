Un chien comparé à Pennywise le clown après qu’une photo étrange soit devenue virale

Un chien qui a été vu en train de jeter un coup d’œil par-dessus une clôture a été qualifié de « chien démon » et comparé à Pennywise le clown du film Ce .

La créature étrange a été vue regardant par-dessus la clôture dans le jardin de quelqu’un et est maintenant devenue virale parce que – eh bien – elle a l’air absolument terrifiante.

C’est quelque chose dans les yeux, on dirait qu’il prépare calmement ce qu’il va vous faire.

Partage de la photo, utilisateur de Twitter @thegallowboob a écrit: « Je n’ai jamais eu plus peur d’un chien. »

Depuis qu’il a partagé cette photo, elle a été aimée près de 200 000 fois et retweetée plus de 22 000 fois.

Beaucoup ont juste bien rigolé avec, mais en plus des comparaisons avec Pennywise et MJ, d’autres ont dit que le chien ressemblait à Heath Ledger lorsqu’il jouait le Joker, ainsi que de nombreux chiens se tenant les uns sur les autres, et Samuel L Jackson dans Blake Snake Moan.