« The Witcher » : le terrible accident qu’a subi Henry Cavill lors du tournage de la saison 2

REV'IT! Mosca H2O Lady, Gants moto mi-saison, Noir

Mosca H2O Lady Noir Il arrive que l'on porte des gants parce qu'il le faut bien. Parfois, c'est - excusez-moi - le côté pratique qui vient à l'esprit. Et si les deux étaient réunis ? Conçu à la mesure de la main d'une dame en version 'Lady' ? C'est exactement ce qui est passé par la tête de REV'IT ! Et ils ont créé le Mosca H2O Lady. Nous aurions aimé l'avoir conçu nous-mêmes car il s'avère difficile de protéger vos mains avec un gant beaucoup plus léger, plus aéré et plus compétitif en matière de prix. Le Mosca H2O Lady est un gant d'été court, à l'allure folle et à l'efficacité incontestée. Même quand il pleut. En fait, le Mosca H2O Lady se compose principalement d'une protection d'articulations viscoélastique -dure mais flexible - qui protège le dos de la main. À première vue, tout le reste semble être fait de matériau stretch et de ventilations, quoique cela semble quelque peu réducteur. Car, sous les coutures solides et la paume en cuir de chevreau, il dispose aussi d'une membrane Hydratex®. Tout comme le pouce en mousse de caoutchouc, les protections de doigts et d'éminence contribuent à votre protection et votre sécurité. Ses caractéristiques étanches classent le Mosca H2O Lady dans la catégorie des gants d'entre-saisons. La première impression reste celle d'un gant d'été mais la réalité pratique - d'autant plus avec des poignées chauffantes - le situe dans une toute autre catégorie. Une forme bien ajustée, une bande Velcro sur le poignet, une coupe qui s'arrête juste sous la main et beaucoup de matériau élastique font du Mosca H2O Lady de REV'IT ! un gant de moto complet, sûr, étanche et agréable. Il y a vêtements d'entretien et entretien de vêtements. Un tel équipement de moto représente certes un investissement au niveau confort et sécurité. Investissez dès lors aussi dans son entretien et profitez plus longtemps de vos vêtements. Vous retrouverez les meilleures astuces & conseils sur cette page d'entretien.