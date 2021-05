Créer un compte Twitch: voici comment cela fonctionne

Logitech Brio Stream Webcam, Diffusion Vidéo Full HD 1080p à 60ips, Débit d’Image Ultra-Rapide, Correction d'Éclairage HD, Pour Skype, Google Hangouts, FaceTime, Pour Gamer, Portable/PC/Mac - Noire

Conçu pour le Vlogging : Vous en impressionnerez plus d'un lors de vos diffusions en direct sur Twitch ou YouTube grâce à l'Ultra HD 4K qui captureb tous les détails du visage Optimisée pour la Diffusion en Direct : Diffusez des vidéos en HD fluides, réalistes et ultra-rapides à 1080p/60ips et créez des rediffusions originales et palpitantes avec effets de ralenti Xsplit Premium : Licence XSplit Premium de 12 mois incluse avec la webcam Logitech Brio pour retransmettre votre contenu sur votre application favorite optimisée pour la diffusion en direct Correction d'Éclairage HD : La technologie Logitech RightLight 3 avec HDR sublime votre apparence et corrige les problèmes de luminosité et de contraste pour une qualité d'image optimale Grand Champ de Vision Réglable : Logitech Brio 4K vous offre un champ de vision personnalisable à 65°-78°-90° pour avoir une meilleure vue d'ensemble pour le gaming en ligne