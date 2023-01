Dungeons & Dragons: Honneur parmi les voleurs La bande-annonce taquine l’action, l’aventure, Donjons & Dragons

La dernière bande-annonce de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves apporte l’humour, l’héroïsme, les donjons et les dragons.

Que la fête commence. La dernière bande-annonce de la prochaine adaptation en direct du jeu de table extrêmement populaire, Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs, taquine l’humour, l’héroïsme et les bêtes fantastiques qui raviront sûrement le public lorsque le film débarquera dans les salles en mars. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs gracieuseté de Paramount Pictures ci-dessous.





Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs suit un charmant voleur et une bande d’aventuriers improbables alors qu’ils entreprennent un braquage épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu’ils se heurtent aux mauvaises personnes. Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs apporte le monde riche et l’esprit ludique du légendaire jeu de rôle sur grand écran dans une aventure hilarante et pleine d’action.

Cette dernière séquence taquine une aventure épique et amusante, avec le groupe central échangeant des plaisanteries et des plaisanteries tout en se frayant un chemin à travers des donjons, des dragons et toutes sortes d’autres ennemis et bêtes. Sans aucun doute Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs sera rempli d’oeufs de Pâques et de références pour les fans à repérer … et à aimer ou à détester.





Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves débarquera en salles en mars

Co-écrit et réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, le duo de cinéastes le plus connu pour la comédie de 2018 acclamée par la critique Soirée jeu, Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs verra la paire apporter une partie de cette comédie au genre fantastique. Tout en s’efforçant d’obtenir le bon équilibre tonal pour un film d’aventure fantastique.

« Pour moi, tout se résume au ton. N’est-ce pas? Je pense que le ton que vous voulez frapper est cette chose où vous êtes juste comme, vous vous amusez, vous amusez, vous vous amusez, et vous vous faites frapper dans le cœur tout le temps, encore et encore, et vous voyez des choses que vous n’avez jamais vues auparavant », a déclaré le producteur Jeremy Latcham à propos de l’approche de l’adaptation.« C’est ce que ces gars font si bien. J’ai travaillé avec eux sur Spider-Man : Retrouvailles, et la première chose que j’ai lue d’eux était juste cette chose qui correspondait aux genres et était hilarante, sincère, aventureuse et tout le reste. eux et être si reconnaissant d’être dans ce voyage avec eux ici pour donner vie à ce nouveau monde totalement énorme. C’est sacrément excitant.

Chris Pin (Wonder Woman, Star Trek Au-delà) dirige la joyeuse bande de guerriers et d’inadaptés en tant qu’Elgin, un barde, qui possède une affinité pour déchiqueter sur un luth. Pine sera soutenu dans cette quête épique par des gens comme Michelle Rodriguez (la Rapide et furieux franchise) en tant que Holga, un barbare ; Régé-Jean Page (Bridgerton, l’homme gris) en tant que Xenk, un paladin ; juge Smith (Jurassic World : Royaume Déchu) en tant que Simon, un sorcier ; Sophie Lillis (Ça, ça Chapitre Deux) comme Doric, un druide voleur; et Hugh Grant (Les Messieurs) en tant que Forge Fitzwilliam, un voleur. Le reste de la distribution de soutien comprend Chloe Coleman, Jason Wong, Sophia Eleni et Daisy Head.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs est prévu pour être publié le 31 mars 2023 par Paramount Pictures.