Les pièces d’argent découvertes en Nouvelle-Angleterre pourraient être pillées dans l’un des «  plus grands crimes de l’histoire  »

Une poignée de pièces d’argent arabes trouvées en Nouvelle-Angleterre est peut-être les dernières reliques survivantes de l’acte de piraterie le plus notoire de l’histoire – et peut-être l’un des pirates les plus célèbres qui aient jamais vécu.

Les preuves suggèrent que les pièces distinctives ont été dépensées comme de l’argent commun dans les colonies américaines à la fin des années 1690 par l’équipage de pirates fugitifs de Henry Every, également connu sous le nom de John Avery, qui s’était enfui après avoir pillé le navire au trésor moghol Ganj-i-sawai comme il revenait des pèlerins du Hajj musulman.

Les chercheurs ne sont pas certains que les pièces proviennent du Ganj-i-sawai, mais leur origine, leurs dates et leur découverte dans une région aussi éloignée suggèrent qu’elles ont été saisies par les pirates et dépensées dans les Amériques.

Les pièces ont peut-être été manipulées par Chacun lui-même, qui a disparu quelques années plus tard, mais qui en est venu à être dépeint comme une figure presque héroïque de ce que certains ont appelé «l’âge d’or de la piraterie».

Leur découverte a également jeté un nouvel éclairage sur les allées et venues d’Every peu de temps avant qu’il ne disparaisse avec son butin. « Nous pouvons prouver hors de tout doute qu’il se trouvait en fait dans les colonies d’Amérique continentale », a déclaré Jim Bailey, un détecteur de métaux du Rhode Island, à 45Secondes.fr.

Bailey a trouvé l’une des premières pièces d’argent arabes, appelée un comassé, en 2014 sur le site d’une colonie coloniale sur l’île Aquidneck, à environ 32 kilomètres au sud de Providence.

Plus d’une douzaine de pièces similaires que l’on pense être du raid de pirates sur le Ganj-i-sawai ont maintenant été découvertes par des détecteurs de métaux et des archéologues ailleurs dans le Rhode Island, et dans le Massachusetts, le Connecticut et la Caroline du Nord – peut-être la dernière preuve de l’un des les plus grands crimes de l’histoire.

Le capitaine Henry Every et son équipage prennent l’un des navires du Great Mogul dans cette illustration. (Crédit d’image: Bettmann / Getty Images)

Attaque de pirate

En 1695, Every et son équipage féroce à bord de leur navire Fancy ont rejoint un raid de pirates sur un convoi dans la mer Rouge qui rentrait en Inde de La Mecque.

Tout le navire a poursuivi et attrapé le navire amiral du convoi, le Ganj-i-sawai, qui appartenait au Grand Mughal Aurangzeb, l’empereur musulman de ce qui est aujourd’hui l’Inde et le Pakistan. Les rapports disent que les pirates ont torturé et tué son équipage et 600 passagers, avant de s’enfuir avec or et argent , y compris des milliers de pièces, d’une valeur comprise entre 200 000 et 600 000 livres sterling, soit l’équivalent de 40 à 130 millions de dollars en argent d’aujourd’hui.

Après un tollé dirigé par la British East India Company, dont les bénéfices sur les richesses de l’Inde ont été menacés par le raid, le roi britannique William III a ordonné ce qui est considéré comme la première chasse à l’homme internationale pour capturer tous les pirates et les autres.

À ce moment-là, cependant, Every et son équipage s’étaient échappés vers le Nouveau Monde. Ils ont vécu plusieurs mois aux Bahamas, peut-être avec la complicité du gouverneur britannique des îles; mais ils ont fui vers la fin de 1696 alors que la Royal Navy s’approchait.

Certains membres de l’équipage d’Every sont allés vivre dans les colonies du continent, où ils ont finalement été jugés et acquittés, peut-être à la suite de pots-de-vin; mais il n’y avait aucune autre observation de Every. Des rapports ultérieurs suggéraient qu’il avait navigué en Irlande alors qu’il était encore en fuite et qu’il y mourait, appauvri, quelques années plus tard. Comme son butin du Ganj-i-sawai n’a jamais été pris en compte, des rumeurs ont persisté pendant longtemps que le trésor avait été enterré quelque part en secret.

Image 1 sur 6 Le détecteur de métaux et archéologue amateur Jim Bailey pense que les pièces font partie du trésor saisi par Henry Every et son équipage de pirates dans la mer Rouge en 1695, lors d’un raid sur des navires revenant de La Mecque en Inde. (Crédit d’image: Jim Bailey) Image 2 sur 6 Bailey a déterré la pièce d’argent sur le site d’un canton colonial le long de la côte. Les pièces distinctives ont depuis été trouvées ailleurs dans le Rhode Island, et dans le Connecticut, le Massachusetts et la Caroline du Nord. (Crédit d’image: Jim Bailey) Image 3 sur 6 Bailey a déterré plusieurs autres objets métalliques de la fin du 17ème siècle, y compris ce petit boulet de canon de 1 livre (montré ici à côté de son détecteur de métaux), qu’il pense a été utilisé pour jouer aux quilles. (Crédit d’image: Jim Bailey) Image 4 sur 6 Bailey a déterré d’autres objets métalliques de la même période, y compris ces mors-bosses de la bride d’un cheval, une boucle pour un éperon et une partie d’un éperon lui-même. (Crédit d’image: Jim Bailey) Image 5 sur 6 La pièce d’argent yéménite de 1693 trouvée en 2014 à Rhode Island. Des pièces similaires similaires ont depuis été découvertes sur des sites coloniaux américains. (Crédit d’image: Jim Bailey) Image 6 sur 6 Le capitaine Henry Avery et son équipage prennent l’un des navires du Great Mogul dans cette illustration. (Crédit d’image: Bettmann / Getty Images)

Argent arabe

Bailey est un archéologue amateur qui a travaillé à la récupération de l’épave du Whydah, un bateau pirate découvert au large de Cape Cod en 1984.

En 2014, son détecteur de métaux a ramassé la première des mystérieuses pièces de monnaie dans une prairie de l’île Aquidneck qui était autrefois le site d’un canton colonial.

«Vous ne nettoyez jamais une pièce sur le terrain, car vous pourriez l’endommager», a-t-il déclaré. «J’ai dû courir vers ma voiture et prendre une grande bouteille d’eau… la boue est partie, et j’ai vu cette écriture arabe sur la pièce et j’ai été étonné, car je savais exactement d’où elle venait», a-t-il déclaré. « J’étais conscient que les colonies américaines avaient été des bases d’opérations de piraterie à la fin du 17ème siècle. »

Des études sur l’écriture arabe sur la pièce ont montré qu’elle avait été frappée au Yémen dans le sud de l’Arabie en 1693, quelques années seulement avant l’attaque des pirates contre le Ganj-i-sawai. 13 autres ont été trouvés, principalement par des détecteurs de métaux, mais le dernier en 2018 par des archéologues du Connecticut; deux pièces d’argent turques ottomanes que l’on pense appartenir au même trésor ont également été découvertes dans la région.

Bailey a soigneusement étudié chacune des découvertes, tout en recherchant des sources historiques sur les pirates qui auraient pu apporter les pièces aux Amériques; et en 2017, certains de ses travaux ont été publiés dans le Colonial Newsletter, une revue de recherche publiée par l’American Numismatic Society.

Plusieurs des pièces indiquent l’année où elles ont été frappées, tandis que certaines sont marquées du nom des dirigeants de l’époque, ce qui peut être utilisé pour les dater. « Aucune des pièces ne date après 1695, lorsque le Ganj-i-sawai a été capturé », a déclaré Bailey.

Trésor de pirate

On pense que tout le monde a navigué directement vers l’Irlande après son séjour aux Bahamas, mais les recherches de Bailey suggèrent que Every first a passé plusieurs semaines sur le continent américain, échangeant des esclaves africains qu’il avait achetés avec le butin du Ganj-i-sawai.

Les archives historiques racontent qu’un navire que Every avait acquis aux Bahamas, Sea Flower, a vendu des dizaines d’esclaves sur le continent, et les recherches de Bailey suggèrent que Every était à bord, a-t-il déclaré.

Bailey pense que Every est probablement mort en Irlande, comme l’ont décrit certains chroniqueurs. Mais d’autres l’ont dépeint comme un «roi» fanfaron qui a régné pendant des années sur une utopie fictive de pirate à Madagascar.

Il n’y a aucun moyen de savoir si Every a manipulé les pièces de monnaie de la Nouvelle-Angleterre lui-même, mais Bailey pense qu’ils faisaient presque certainement partie du trésor pillé sur le navire moghol (certains spécialistes de la monnaie, cependant, ne sont pas convaincus par sa théorie .)

Alors que la majeure partie du butin a probablement été fondue pour cacher les origines, «ce que nous trouvons essentiellement, ce sont les pièces qui étaient utilisées par les pirates lorsqu’ils étaient en fuite: des pièces pour le logement, des pièces pour les repas, des pièces pour boire, » il a dit.

Étonnamment, les pièces de monnaie peuvent également avoir été mentionnées dans la proclamation de chasse à l’homme du roi William, qui déclarait que tous les fugitifs et les autres fugitifs avaient pillé de nombreuses pièces d’or et d’argent «indiennes et perses» sur le navire capturé.

« À quelle fréquence trouvez-vous une pièce de monnaie mentionnée dans la proclamation pour la capture d’un pirate et faisant l’objet de la première chasse à l’homme mondiale? » Dit Bailey. « C’est tout simplement fantastique. »

