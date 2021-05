Mass Effect: Legendary Edition: mises à niveau basées sur les mods

Mises à jour de Mass Effect: édition légendaire ont été guidés en partie par des moddeurs, selon le chef de projet Mac Walters dans une nouvelle interview.

L’interview, menée par PC Gamer, a révélé que l’équipe travaillant sur Mass Effect: Legendary Edition avait utilisé les modifications existantes du site Web NexusMods servir de « point de référence ».

« Nous en avons vu certains au début », a déclaré le chef de projet Mac Walters à propos des milliers de mods créés par des fans, « et il a dit: » D’accord, eh bien, c’est notre barre minimale et à partir de là, nous devons aller plus loin. , droite? ‘ De toute évidence, ils ont un accès limité en tant que moddeur aux actifs qui s’y trouvent. Nous y avons pleinement accès. «

Le directeur, Kevin Meek, Il a également commenté l’impact des mods préexistants sur le développement de Mass Effect: Legendary Edition. « Ils obtiennent ces excellents résultats avec beaucoup de mods de texture et ces autres mods améliorés en résolution », a-t-il dit, « ce qui nous a vraiment permis de démarrer sur ce genre de route avec une certaine confiance. »

L’exploration de ces versions créées par les fans de leur monde a également contribué à façonner la personnalisation des personnages de Mass Effect: Legendary Edition.