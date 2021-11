Cowboy Bebop Saison 2 : Date de sortie, distribution et détails de l’histoire

La série Netflix Cowboy Bebop a lancé sa première saison, cependant, ce qui a été rendu public concernant Cowboy Bebop la saison 2 à ce jour et à quoi pourrait-elle ressembler? La première Cowboy Bebop l’anime est largement considéré comme l’un des exemples les plus emblématiques du médium, grâce à son univers de science-fiction captivant et captivant et à ses personnages qui ont une place dans le cœur de ceux qui l’ont regardé. Avec la croissance continue d’une série de genres similaires, recréer les histoires de chasseurs de primes infusées de musique de Spike Siegel est un choix logique avec l’admiration durable que suscite la série originale.

La version en direct de l’émission a reçu une réaction impopulaire, de nombreuses critiques de Rotten Tomatoes ignorant l’émission de Netflix. Cowboy Bebop l’adaptation est remarquablement exempte de bon nombre des problèmes qui affligent les dessins animés en direct et, par conséquent, elle apporte le conte bien-aimé à de nouveaux téléspectateurs. Bien que la nouvelle version de l’émission n’ait pas la même intrigue et les mêmes personnages que son homologue d’anime, elle offre une expérience beaucoup plus divertissante aux téléspectateurs qui peuvent se souvenir de l’intrigue et des personnages de l’émission originale. Les nouveaux rebondissements qui se produisent vers la conclusion de la première saison de Cowboy Bebop la saison 1 ne fait que confirmer le point.

Bien qu’au départ, beaucoup pensaient qu’il s’agirait d’un épisode autonome d’une saison, la finale se termine par la note cliffhanger qui montre clairement que l’objectif de Netflix est de diffuser le Cowboy Bebop saison 2 dans un futur proche. La déclaration préalable du créateur de l’émission, Andre Nemec, selon laquelle l’équipe avait » gros projets pour la saison 2« . De nombreux détails doivent être confirmés, mais ce qui nous attend pour le spectacle devient de plus en plus clair. Voici ce dont nous sommes conscients concernant Le Cowboy Bebop saison 2.

Ce que nous savons de la distribution et de l’histoire de Cowboy Bebop Saison 2

Le Cowboy Bebop la saison 2 débutera très probablement là où la saison 1 a terminé la série – avec Spike rencontrant son enfant brillant Ed pour la première fois, après avoir été tué par Julia. En fin de compte, l’épisode de la première saison d’Ed essayant d’obtenir l’aide de Spike pour trouver Volaju, le ” méchant… Volaju » il est probable que la deuxième saison commencera avec l’intrigue qui inclura Volaju et son assaut contre Alba City, l’utilisant potentiellement pour donner à Spike la chance de se lier d’amitié avec Ed comme dernière partie de Cowboy Bebople casting principal de. Cela pourrait également donner un aperçu des détails du monde que les téléspectateurs de Netflix n’ont pas vu dans le passé, étant donné que Volaju est un vétéran de la guerre des Titans – qui a été mentionné dans le premier épisode de cette saison, mais c’était pas spécifiquement décrit ou discuté.

Comment Cowboy Bebop Saison 1 met en place la saison 2

Cela vaut la peine de noter que saison 2 de Cowboy Bebop la saison 2 est prévue pour déplacer cette émission dans une direction complètement opposée à l’anime, et la conclusion de l’épisode suggère que l’amante de Spike, Julia, a peut-être été l’antagoniste principal. C’est particulièrement intrigant car cela modifie complètement son rôle dans la série, cependant, cela maintient le même concept – elle est une apparition du passé de Spike et de ses regrets et regrets, mais cette fois qui semble se préparer à affronter Spike. Bien qu’il faille cette adaptation Netflix de le spectacle plus loin des racines Ce mouvement fera à plusieurs égards de la saison 2 une perspective plus excitante, car regarder comment cette tournure de l’intrigue modifie l’histoire de la série pourrait la garder fraîche.

Date de sortie potentielle de Cowboy Bebop Saison 2

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée à ce jour Le Cowboy Bebop saison 2 encore, il est clair que la première saison s’est terminée avec une structure assez certaine pour la suite de la série, qui est probablement aidée par le fait que la série adapte principalement les événements de la série originale. Cela étant dit, il est probable qu’il commencera à filmer la deuxième saison assez rapidement pour s’assurer que les membres de la distribution n’ont pas de conflits d’horaire. Tant qu’aucun événement inattendu ne se produit qui retarde la deuxième saison en raison de la pandémie, et les blessures de Cho sur le plateau ont empêché la diffusion d’une saison en 2020 jusqu’en 2021 et 2021, la saison 2 de Cowboy Bebop de Netflix pourrait sortir début novembre prochain année.

