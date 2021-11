« La théorie du Big Bang »: Pourquoi Sheldon déteste l’ingénierie, explique « Young Sheldon »

Qui a suivi tout au long de ses douze saisons »La théorie du Big Bang« , ils se souviennent sûrement de l’horreur que je ressentais Sheldon Cooper l’ingénierie, quelque chose qui est devenu plus évident lorsqu’il a rencontré Howard Wolowitz, qui avait exercé cette profession.

Bien que nous étions déjà habitués à son mépris pour cette carrière, nous n’avons jamais su pourquoi ce rejet est survenu. Eh bien, « Young Sheldon », la préquelle de la série à succès qui raconte la vie de ce personnage dans son enfance, a la réponse.

LA HAINE DE SHELDON POUR L’INGÉNIERIE DANS « LA THÉORIE DU BIG BANG »

Lors de la diffusion d’un nouvel épisode de « Young Sheldon », qui recevait Simon Helberg dans son rôle de Howard Wolowitz, il est connu, selon les propres mots de Sheldon Cooper, la raison de sa haine de l’ingénierie.

Sheldon a toujours surpris ses amis à propos du jeu Rock, Paper, Scissors, Rat and Spock (Photo: CBS)

Dans les images, nous voyons comment ce personnage compliqué dit à son « ami tertiaire » que son antipathie pour la profession n’avait rien à voir avec lui, du moins au début, mais à cause d’une mauvaise expérience qu’il a eue lorsqu’il était mineur.

C’est ici que l’on entend la voix de l’adulte Sheldon révélant son dédain, on voit tout de suite un retour dans le temps et une personne qui donne vie à un ingénieur, cela apparaît aussi à travers la voix off.

Il s’avère que Lorsque Sheldon était enfant, son professeur d’ingénierie, le professeur Boucher, a refusé de l’aider à découvrir où il s’était trompé dans une tâche, il a donc dû le découvrir par lui-même. Quand il a réussi, il a voulu le montrer à son professeur, mais il ne l’a pas laissé entrer car il était en retard en classe. « Je déteste l’ingénierie »dit le garçon de 11 ans avec colère en partant.

Le moment où un petit Sheldon demande de l’aide à son professeur, mais il refuse dans « Young Sheldon » (Photo : CBS)

ALORS, IL N’A JAMAIS EU A FAIRE AVEC HOWARD ?

Après avoir écouté la narration, Howard Wolowitz l’interrompt et dit : « Attendre! Alors après tout ce temps, est-ce votre problème avec l’ingénierie ? ». Réponses de Sheldon adulte : « Évidemment ».

Alors, ce très heureux se dirige vers lui et lui fait remarquer : « Donc toutes les taquineries et toutes les railleries n’avaient rien à voir avec moi ! », mais la réponse vous laisse insatisfait. « Je l’avoue, au début j’ai eu un problème à cause de ce cours, mais ensuite c’était surtout toi », le génie répond immédiatement.

A quoi l’ingénieur demande quand il pourra le savoir, et Sheldon, fidèle à son style dit : « Je pourrais vous donner cette réponse, mais si vous le découvrez par vous-même, cela signifiera bien plus. ». Ainsi se termine le dialogue en voix off des deux comédiens.