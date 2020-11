Comment les membres du BTS ont décrit leurs photos de concept individuelles pour ‘BE’

Nouvel album de BTS ÊTRE sortira le 20 novembre et le premier single de l’album s’intitule « Life Goes On ». Au cours de la semaine dernière, BTS a publié des photos conceptuelles individuelles menant à la sortie de l’album.

Les photos conceptuelles ont été organisées par les membres et montrent les membres assis dans une pièce qu’ils ont eux-mêmes conçue. Chaque membre a raconté une version interactive de sa photo conceptuelle pour expliquer les décisions qu’il a prises lors de la conception de l’espace.

Photos conceptuelles de V et Jimin

La chambre de V est décorée de papier peint vert et blanc. Des violons et une photographie encadrée sont accrochés au mur et, dans sa narration, il a expliqué qu’il avait conçu la pièce pour qu’elle ressemble à une galerie d’art.

V a également expliqué quel objet dans la pièce le représentait le mieux, en disant: «… si je devais en choisir un, c’est l’image derrière moi. Je pense que c’est plus significatif parce que c’est une photo que j’ai prise moi-même. J’ai pu exprimer avec ce que j’ai vu à travers le viseur, à la fois comment je vois le monde et moi-même dans cet espace… »

Le lendemain, les photos conceptuelles de Jimin ont été publiées. Dans une pièce lumineuse remplie à ras bord de fleurs, Jimin est assis sur un canapé vêtu de noir.

«Si vous regardez cette pièce, vous pouvez facilement voir que, contrairement aux belles fleurs, je suis incolore, et je voulais souligner ce contraste d’une manière impossible à manquer», a déclaré Jimin. «Je pense que l’équilibre général des couleurs dans cette pièce au lieu d’un objet particulier montre le mieux qui je suis … J’ai essayé une tenue dépourvue de couleurs pour la faire ressortir des tons chauds des fleurs autour de moi.

Photos conceptuelles de RM et Jungkook

Avec une palette de couleurs blanc et bois, RM a conçu sa chambre pour paraître «chaleureuse et confortable» et pour donner le sentiment «d’être dans l’étreinte de quelqu’un».

« Cela reflète le mieux ma philosophie – un haut à manches longues associé à un short est la meilleure tenue », a-t-il déclaré dans sa narration.

Lorsqu’il a demandé aux fans de BTS quels objets de la pièce lui correspondaient le mieux, il a répondu: «Ce ne sont rien d’autre que des objets en bois: des figurines, des tables, des cadres en bois sur les murs et même le bonsaï. Je pense que ces objets «en bois» représentent le mieux qui je suis.

Assis dans une pièce bleu foncé, Jungkook a décoré sa chambre pour refléter ses «deux passions, la musique et les haut-parleurs».

«Je voulais créer une salle bourdonnante de musique afin que le spectateur puisse avoir un aperçu de qui je suis à l’intérieur», a-t-il déclaré. «Selon vous, quels objets dans cette pièce me représentent le mieux? Vous l’avez probablement déjà deviné. C’est vrai! Haut-parleurs. Les haut-parleurs ne sont pas seulement un moyen de diffuser de la musique, mais semblent également être un canal pour le confort et la joie qu’offre une chanson. »

Photos conceptuelles de Jin, Suga et J-Hope

De couleur rose, la chambre de Jin est remplie de pierres précieuses. Dans sa narration, Jin explique que c’était un choix délibéré.

«Quand je suis entré pour la première fois dans cette pièce, j’ai été immédiatement choqué et submergé par la vue de cette énorme pierre précieuse, mais il s’avère que c’était moi depuis le début», a déclaré le chanteur du BTS. «Avez-vous peut-être oublié en cours de route que chacun de vous est un joyau unique et précieux?»

Parmi tous les objets de la pièce, Jin s’est choisi comme l’objet qui le représente le mieux.

Comme Suga l’a expliqué dans sa narration, le thème principal de sa chambre est la couleur bleue car c’est sa couleur préférée et il la trouve réconfortante.

«… Le point culminant de ceci est le miroir», a-t-il dit à propos de l’objet dans la pièce qui le représente le plus. «Un miroir est un objet spécial. Cela montre un reflet de vous, vous faisant savoir que vous existez effectivement dans l’ici et maintenant. Tous les membres ont participé à la réalisation de notre dernier album ‘BE’ afin d’en faire le reflet fidèle de qui nous sommes… »

Les photos conceptuelles de J-Hope ont été publiées pour la dernière fois et ont mis fin à la semaine des photos conceptuelles.

«Comme J-Hope, cet espace est lumineux, coloré et rempli d’une ambiance énergique», a-t-il déclaré. «J’ai tendance à porter une attention particulière à la façon dont je suis habillé chaque fois que je vais n’importe où. Les chaussures au centre de la pièce et la tenue que je porte sont les éléments qui représentent le mieux J-Hope. Les chaussures montrent les couleurs des vêtements vers lesquels je me tourne le plus souvent de nos jours.