Arcane Season 2 est rafraîchi pour le Netflix League of Legends Show

Après la publication officielle de l’Acte III sur Netflix, la saison 2 d’Arcane a été établie pour être en cours de développement. La version époustouflante du jeu vidéo League of Legends by Riot Games est produit par les co-créateurs Christian Linke et Alex Yee et a été très acclamé par les critiques et les fans pour sa narration et son animation uniques. La superbe bande-annonce animée de Ésotérique a été produit avec l’aide de Fortiche Production, reconnu pour mélanger l’animation 3D et 2D pour créer leur style graphique unique.

Il est divisé en trois chapitres et neuf épisodes, Ésotérique est une préquelle de la League of Legends la franchise. Ésotériquele récit de s suit les débuts de League of Legends champions, sur Piltover et Zaun avec Hailee Steinfeld dans le rôle de Vi ainsi qu’Ella Purnell dans Jinx. La première saison se concentre sur les tensions des sœurs jumelles, ainsi que sur le conflit entre les deux villes de Piltover ainsi que Zaun. Dans le sillage des débuts de cette émission Netflix, League of Legends le créateur Riot Games avait lancé une célébration d’un mois entier et une célébration de visionnage mondiale pour célébrer les débuts de la série.

De nombreux fans se sont demandé si la série serait renouvelée pour une deuxième saison sur Netflix, en particulier après la finale dramatique. Ésotérique a été conclu le. Cela a été une surprise pour tout le monde, Ésotérique La saison 2 est officiellement établie pour être en route. Dans un bref teaser, Caitlyn (Katie Leung), Vi et Jinx sont entendus ensemble dans la vidéo d’annonce publiée pour la saison 2. Regardez l’annonce teaser ci-dessous :

À la lumière des nombreuses réactions et réactions positives pour l’émission Netflix et la popularité de l’émission, ce n’est pas une surprise Ésotérique a été renouvelé pour la saison 2. Dans une interview récemment par délire d’écran, Ésotérique‘s Ella Purnell avait exprimé son plaisir à jouer le personnage de Jinx parce qu’elle n’avait jamais joué ce genre d’antagoniste féminin auparavant. À l’heure actuelle, c’est la deuxième émission la plus regardée sur Netflix dépassant le record établi par saison 3. Bien que les détails de la deuxième saison n’aient pas encore été annoncés, il est probable que certains membres de la distribution de la première saison reprennent leurs rôles pour la deuxième saison, car leurs voix ont été mises en évidence dans la bande-annonce.

Bien qu’il soit basé sur le jeu vidéo League of Legends n’est pas une émission qui s’attend à ce que les téléspectateurs connaissent l’histoire du jeu afin de profiter de l’émission. À la fin, Ésotérique a été agréable pour les téléspectateurs et leur permet de se rapporter aux histoires de leurs personnages préférés. Ésotérique était une grande série et a réussi à capter l’imagination des téléspectateurs à travers ses illustrations et établit la norme pour les futures adaptations de séries animées et de jeux vidéo qui doivent sortir. Bien que la date de diffusion de la saison 2.2 d’Arcane ne soit pas claire, la série est en production.

