Arnold Schwarzenegger fait ses débuts avec sa première série télé sur Netflix : nous avons la bande-annonce !

Arnold Schwarzenegger va vivre sa première expérience dans une série télévisée avec Fubar, un titre qui sera bientôt disponible sur le catalogue Netflix. Progrès!

©NetflixSchwarzenegger dans sa première série

Arnold Schwarzenegger C’est une grande partie de l’histoire de l’industrie cinématographique hollywoodienne où il a été le protagoniste d’innombrables titres importants tels que Terminator, Conan, Prédateur et consommablesmême si jusqu’à aujourd’hui il n’avait jamais fait partie du casting d’une série télévisée mais cela est sur le point de changer grâce à un projet de Netflix qui l’ajoutera à sa distribution.

On parle de Fubar, une comédie d’action où l’ancien M. Olympia et personnage d’action donne vie à un homme qui a une relation très spéciale avec sa fille. Parce que? Tous deux se sont menti pendant de nombreuses années, cachant qu’ils sont en fait des agents de la CIA jusqu’à ce que la vérité soit révélée et que leur lien change ainsi à jamais. Une prémisse intéressante !

Arnold Schwarzenegger fait ses débuts à la télévision

Dans sa newsletter personnelle, Arnold Schwarzenegger public: « Partout où je vais, les gens me demandent quand je vais faire une autre grande comédie d’action comme True Lies. Eh bien le voici. Fubar va vous botter le cul et vous faire rire, et pas seulement pendant deux heures. Vous avez une saison complète. Ce fut un plaisir de travailler avec Nick Santora, Skydance et Netflix pour donner à mes fans exactement ce qu’ils attendaient. »Certes, si vous êtes un adepte de cette montagne de muscles, vous êtes enthousiasmé par la nouvelle.

L’avance de Fubar il ne nous donne qu’un petit aperçu de la série mais révèle de nombreux éléments que l’on peut attendre de la huit épisodes que le programme aura Netflix. Arnold Schwarzenegger il s’appuie à nouveau sur ses côtelettes comiques et n’a pas peur de rire de lui-même. Les valeurs d’action et de production figurent également en bonne place dans le clip, mais nous en verrons beaucoup plus lorsque le géant du streaming publiera une bande-annonce complète dans les semaines à venir.

Fubar est une création de Nick Santora et met en vedette Monica Barbaro (à minuit), Jay Baruchel (Les Moody), Fortune Feimster (Le projet Mindy), Milan Carter (Voilé!), Travis Van Winkle (Toi), Gabriel Luna (Le dernier d’entre nous), Andy Buckley (Le bureau ), Aparna Brielle (AP Bio), Barbara Eve Harris (Objets tranchants) et Fabiana Udenio (Jeanne la Vierge). Le programme atteindra le catalogue de Netflix le 25 mai prochain.

