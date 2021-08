Coraline célèbre son 15e anniversaire en retournant au cinéma un jour en août

Le mardi 24 août à 15h00 et 19h00 (heure locale), Fathom Events, aux côtés de Laika, Shout! Factory et Park Circus apporteront le favori des fans Coraline retour au cinéma pour célébrer le 15e anniversaire de LAIKA Studios. Coraline sera présenté dans son intégralité et proposera un contenu bonus exclusif qui révèle le processus créatif unique derrière les films extraordinaires de LAIKA.

De Henry Selick (Le cauchemar avant Noël, James et la pêche géante) et basé sur la nouvelle du même nom de l’auteur Neil Gaiman (Sandman), Coraline est une aventure merveilleuse, palpitante, amusante et pleine de suspense. Une jeune fille franchit une porte secrète dans sa nouvelle maison et découvre une version alternative de sa vie. En surface, cette réalité parallèle est étrangement similaire à sa vie réelle – mais en bien meilleure. Mais lorsque cette aventure fantastique et merveilleusement décalée devient dangereuse et que ses parents contrefaits tentent de la garder pour toujours, Coraline doit compter sur son ingéniosité, sa détermination et sa bravoure pour sauver sa famille et rentrer chez elle. La distribution de voix comprend Dakota Fanning, Teri Hatcher, Ian McShane, Jennifer Saunders et Dawn French. Produit par Henry Selick, Claire Jennings, Bill Mechanic et Mary Sandell. Écrit pour l’écran et réalisé par Henry Selick.

Coraline sera projeté dans ces cinémas locaux le 24 août à 19 h :

Billets pour Coraline peuvent être achetés sur www.FathomEvents.com et dans les guichets des cinémas participants dès maintenant. Pour une liste complète des lieux de théâtre, y compris pour les projections de 15 h, visitez le site Web de Fathom Events (les théâtres participants sont sujets à changement).

Thèmes : Coraline, Salles de cinéma