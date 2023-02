Jamie Lee Curtis réalisera la suite de Freaky Friday

Cette année marque le 20e anniversaire de la première de Horrible vendredile classique de Disney mettant en vedette Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, un remake du film du même nom de 1976 qui mettait en vedette Jodie Foster comme vedette principale.





Depuis quelques mois maintenant, les deux actrices expriment leur envie de continuer l’histoire, d’autant plus que de nombreux films et séries reviennent à l’écran avec des reboots, des revivals et des suites. Cependant, il n’y a eu aucune confirmation de la part de la House of Mouse à cet égard.

Cela, cependant, n’a pas empêché Curtis de poursuivre sa campagne pour faire revivre l’histoire. En effet, dans une interview accordée à Variety, l’actuel nominé aux Oscars a assuré que le film arriverait :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ça va arriver. Sans dire qu’il se passe quelque chose officiellement, je vous regarde en ce moment et je dis : « Bien sûr que ça va arriver. » Ça va arriver. »

Curtis et Lohan ont tous deux commenté qu’il y avait eu des réunions et des conversations concernant la suite, donc ce n’est qu’une question de temps avant que le projet n’avance.





De quoi parle Freaky Friday ?

Photos de Buena Vista

Le Dr Tess Coleman et sa fille de quinze ans, Anna, ont des goûts très différents. Alors qu’Anna ne comprend pas pourquoi sa mère ne soutient pas ses aspirations musicales, Tess, une veuve sur le point de se remarier, se demande pourquoi sa fille n’est pas plus gentille avec son fiancé. Un jour, deux biscuits de fortune chinois provoquent un changement significatif dans leur vie. Le lendemain matin, Tess et Anna trouvent leurs corps échangés. Petit à petit, chacun commence à comprendre le point de vue de l’autre, mais ils doivent trouver le moyen le plus rapide de retrouver leur être car le mariage de Tess a lieu deux jours plus tard.

En 2018, Disney Channel a créé une version musicale du film, mais ce fut un flop complet. Si la suite décolle enfin, Horrible vendredi rejoindra des films comme Hocus Pocus et Enchanté, qui a récemment continué après plusieurs années. Un autre projet qui reviendra à l’écran est Le journal de la princessemême si, malheureusement, cela pourrait être sans la distribution originale.

Lohan a récemment fait son retour triomphal en tant que star de cinéma grâce à Netflix en Tomber pour Noël, et elle jouera bientôt dans une autre comédie romantique pour la plateforme. Avec sa carrière qui décolle à nouveau et Curtis vivant sa meilleure vie après le succès de Tout partout tout à la foiscela semble être le moment idéal pour un Horrible vendredi suite.