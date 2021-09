« Lucifer »: Pourquoi la saison 6 n’a pas une fin heureuse

La sixième et dernière saison de « Lucifer« Créé sur Netflix le 10 septembre sur Netflix et a clos l’histoire d’amour de Morningstar (Tom Elis) et Chloé (Lauren German). Malgré quelques critiques, les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson défendent leur fin.

Dans le dernier volet de la série, la fille de Lucifer et Chloé du futur, Rory, qui cherchait à se venger de son père pour son abandon est apparue. Celui qui jusque-là était le successeur de Dieu refusait de croire qu’il pouvait laisser sa famille derrière lui, alors il se mit à chercher d’autres explications.

Lorsque Le Mec, le tueur de Dan, s’évade de prison, il kidnappe Rory pour enlever les plumes de ses ailes et les utiliser pour assassiner Lucifer. Cependant, après avoir entendu que la plus grande peur de son père est de ne pas la voir grandir, Aurora parvient à se libérer et à sauver son père.

Mais Rory n’est pas revenu à sa chronologie. Parce que? Quand Aurora a tenté d’assassiner Le Mec, son père l’a convaincue de contrôler sa colère et de ne pas la laisser la dominer. Ce moment ajouté au fait que tous ceux qu’ils connaissent ont réussi à passer de l’enfer au paradis, l’aide à comprendre que c’est son vrai but et pour le réaliser il doit quitter sa famille.

Alors, Aurora comprend qu’il faut subir l’abandon de son père et retourner dans le passé en quête de vengeance, alors elle leur fait promettre à leurs parents qu’ils ne changeront rien. Lorsque Rory revient dans sa chronologie, il tient la main de sa mère âgée, qui lui dit au revoir avec la promesse de se retrouver de « l’autre côté ». Enfin, Chloé et Lucifer se réunir pour passer l’éternité ensemble.

Chloé se préparait à devenir la conseillère de Lucifer, mais l’apparence de sa fille Rory a tout changé (Photo : Netflix)



POURQUOI LA SAISON 6 DE « LUCIFER » N’A-T-ELLE PAS EU UNE FIN HEUREUSE ?

Dans une nouvelle interview avec TV Guide, les co-showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson ont expliqué pourquoi ils évitaient une fin heureuse. Pour eux le lien de Chloé et Lucifer il transcendait une conclusion plus traditionnelle comme un mariage. De plus, ils pensaient qu’un au revoir doux-amer était plus approprié qu’un au revoir extrêmement heureux.

« Une grande partie de l’émission concerne le choix et le libre arbitre contre le destin », a déclaré Modrovich. « A la fin de la série, Lucifer se rend vraiment compte qu’ils sont liés. Nous choisissons notre chemin et cela devient notre destination. Je suppose que la même chose peut être dite pour notre participation à l’émission. Des choses étranges se sont produites en cours de route [pero] J’ai l’impression que tous les types de revers que la série a connus ont été une très bonne chose à la fin. Et il a pris le programme dans une direction où il n’aurait peut-être pas été.»

Modrovich a ajouté : « La différence entre [Deckerstar] et un autre couple est que nous avions l’immortalité pour jouer avec. Nous savions donc qu’ils seraient ensemble pour toujours, quoi qu’il arrive. Et nous aimons résider dans les zones douces-amères et grises. Une fin heureuse retentissante était juste désagréable, mais aussi quelque peu tragique. Donc la fin était notre point idéal pour leur faire sacrifier quelque chose, mais ils se sont finalement retrouvés ensemble. »

De plus, Henderson a expliqué le besoin d’un Rory adulte : « Pour moi, c’était parce que nous voulions que Lucifer se fasse face. Et quoi de mieux pour l’éternel adolescent d’affronter cela et de se faire représenter par ce jeune homme rebelle d’une manière très différente ? Vous savez, la jeune femme rebelle qui est en colère contre son père. Nous voulions vraiment nous appuyer sur le parallèle selon lequel Lucifer devenait comme son père et devait faire face à une version différente de lui-même devant comprendre à quoi ressemblait son père, mais aussi se voir sous un angle complètement différent. »