10 jeux de style Doom pour tuer le temps au tir

Si Doom Eternal n’a pas calmé votre envie de tuer, nous vous proposons aujourd’hui 10 jeux de style Doom que nous avons adoré ces dernières années.

Le retour de Doom en 2016 a clairement montré que nous voulions ramener l’ancienne expérience de tir. À tel point que ces dernières années, des jeux inspirés de lui et de ses grands-parents ont eu lieu, certains échouant gravement et d’autres étant de petits bijoux qui méritent plus de reconnaissance. Aujourd’hui, nous vous montrons 10 Jeux de style Doom que nous avons été paniqués.

CICATRICE

Ce jeu se caractérise en reprenant des éléments des deux aspects de Doom : Progression des classiques, jouabilité et style visuel plus proches des modernes. Dans SCAR, nous devrons traverser d’innombrables niveaux en utilisant la verticalité comme élément essentiel pour les surmonter.

Courir, tirer, utiliser le crochet, changer d’arme rapidement et se barbouiller du sang de ses ennemis sont les constantes de ce jeu. En son temps nous vous apportions nos impressions, où nous soulignions que l’idée était intéressante mais qu’elle manquait un peu plus d’ambition.

Vous avez SCAR jeté en prix sur Steam, pour un dérisoire 5 €. Ce n’est pas qu’il soit très long, mais au fil du temps, ils l’ont mis (et continueront) à le mettre à jour avec plus de niveaux, d’armes et de possibilités. Sans aucun doute, c’est une bonne référence afin de satisfaire nos « besoins doomiques ».

Réinitialisation matérielle

Fliying Wild Dog est un vétéran de la création de tireurs puissants et stimulants. Les parents du redémarrage de Shadow Warrior, avec Hard Reset, nous ont apporté une aventure dans un avenir dystopique, chargé d’éléments cyberpunk et synthé qui ont façonné une atmosphère inconfortable et viscérale.

Ses mécanismes rappellent Doom, mettant l’accent sur les combats rapides sans couverture, où choisir l’arme idéale pour chaque occasion est la clé de la victoire. Il est vrai qu’il est plus lent que les dernières propositions d’Id Software, et qu’il a un certain arrière-goût de Wolfenstein, mais bien sûr c’est une expérience obligatoire pour tout amateur du genre.

Il y a quelques années, ils ont sorti leur version Redux, qui met à jour ses graphismes et ses capacités pour les systèmes de nouvelle génération. C’est la meilleure option pour commencer si vous ne l’avez pas encore fait.

Guerrier de l’ombre 2

De la même étude que la précédente, nous avons la suite de l’un des jeux les plus sanglants de ces dernières années: Shadow Warrior 2. De plus en plus, nous pourrions résumer cette suite, où la plupart des problèmes de contrôle, d’exploration et de rugosité du système les combats ont été résolus, nous laissant un jeu de tir hilarant et brutal.

Il regorge d’influences et de détails de la culture chinoise dans un monde moderne et sombre, où la fantaisie, les triades et les arts martiaux vont de pair pour que votre compteur de sang ne s’épuise jamais.

Si cela semble trop moderne pour votre palais rétro, vous pouvez toujours opter pour la version originale de Shadow Warrior, qui boit à la fois de Doom et du classique Duke Nukem (puisqu’il a été généré par 3D Realms pour quelque chose).

Enfer

Hellbound a été une agréable surprise en son temps. Aux commandes d’une masse de muscles, qui rivalise presque avec le Doom Slayer en charisme, nous avons dû entrer en enfer lui-même chargé d’armes en tout genre. L’objectif? Ne laissez aucun démon vivant sur notre chemin.

Cette aventure de Saibot Studios nous propose de parcourir la demeure de Satan, en traversant des niveaux riches en variété et en possibilités, avec la ressource classique d’utiliser des clés pour déblayer le terrain. De même, alors que les tournages sont du pur ADN de Doom, l’exploration a des connotations metroidvania qui ressemblent à du vice.

Si vous êtes curieux, il est en ce moment en vente sur Steam, au prix de 4,24 € (12,49 € son prix normal). Pour ce prix je vous assure que ce n’est pas une aubaine, c’est la suivante.

Strafe

Comment serait-ce de jouer à un Doom au format rogue like ? Strafe, c’est juste ça. Commencez, tuez beaucoup, mourez et recommencez. C’est le cycle infini que Pixel Titans propose pour Strafe, un jeu qui, bien qu’ayant eu un début plutôt tiède, a été mis à jour pour devenir une expérience robuste en contenu et en sensations.

Avec un style graphique et une mécanique pure des années 90 (comme le montre sa bande-annonce brutale) vous avez ici un cocktail riche en sang, en tripes, en graphismes low poly et une difficulté diabolique qui mettra votre stress meter à rude épreuve.

Strafe a été mis à jour vers sa version Gold et vous l’avez disponible sur PlayStation 4 en plus de Steam pour PC et Mac. Pour le moment, il n’est pas prévu de le mettre à jour pour la nouvelle génération, bien qu’un coup de FPS dans la version console ne le ferait pas. sois méchant.

Ultrakill

À titre personnel, nous sommes confrontés à ce qui est peut-être le meilleur jeu de la liste. Ultrakill n’aura pas les meilleurs graphismes, et son approche n’est pas qu’il soit la panacée, mais mère de Dieu ce qu’il propose – et réalise – avec son gameplay.

La meilleure façon de le comparer est à un jeu de combat, oui, c’est-à-dire qu’Ultrakill a la profondeur, la vitesse et les possibilités à sa disposition d’un jeu de combat compétent. Les choses, les mécanismes cachés et les choses folles que nous pouvons faire n’ont pas de fin. La seule barrière est votre imagination et vos compétences au clavier.

Développé par une seule personne, les notes extrêmement positives répertoriées sur Steam disent déjà tout. Néanmoins, je recommande de l’approcher avec précaution, car son niveau de défi peut facilement frustrer n’importe qui.

Crépuscule

Graphismes minimalistes, obscurité, mouvements impossibles, arsenal diversifié. Ce sont les clés de Dusk, l’un des tireurs indépendants inspirés de Doom qui a gagné le plus de respect parmi la communauté des joueurs de ce genre.

David Szymanski, la personne qui a donné vie au jeu de manière indépendante, avait déjà dit à l’époque que ce qu’il cherchait avec Dusk était de récupérer cette adrénaline que des jeux comme Quake, Hexen ou Doom 2 réveillaient dans le joueur. Et c’est ainsi qu’il l’a fait.

Dusk a tout ce dont rêve un joueur vétéran du genre, avec une mobilité et une fluidité que l’on souhaiterait dans les années 90. On peut lutter contre les forces des ténèbres de Dusk pour 17 euros sur Steam.

La fureur des ions

Voidpoint est composé de vétérans de l’industrie. Certains d’entre eux ont même participé à l’élaboration des meilleurs opus de Duke Nukem. C’est pourquoi on n’est pas surpris de la qualité et de la facture chirurgicale que dilapide Ion Fury, qui reprend louablement le décor du rétro-tourisme des années 90.

Comme si nous devions imiter le juge Dredd lui-même, nous devrons traverser une mégapole rendant justice avec un pistolet, incarnant un policier de très mauvaise humeur. Ion Fury abrite des maps pleines de couloirs, d’espaces ouverts, de verticalité, de recoins… Un régal pour ceux qui aiment faire deux fois le tour de la scène avant de passer au suivant.

En revanche, son arsenal futuriste est une merveille qui nous laisse si riche et viscéral que nous ne manquerons pas les fatalités de Mortal Kombat. Heureusement, vous avez ce jeu sur plus de plates-formes que PC. Vous jouez ce que vous jouez, ils apprécient tous une grande performance, alors jetez-vous sans crainte de personne.

Démoniste du projet

Avec sa suite récemment annoncée, Project Warlock réunit deux choses que nous aimons tous : le tir et la magie. Nous prendrons donc le contrôle d’un sorcier qui devra se frayer un chemin contre des créatures de dark fantasy, en utilisant à la fois un arsenal d’armes à feu puissantes et une bonne palette de sorts.

De plus, ses visuels enchantent les plus froids du quartier. Utilisant un style rétro mêlé de cell shading, il nous donne l’impression de traverser une bande dessinée à toute vitesse tout en envoyant des dizaines d’ennemis avides de chair humaine.

Comme si cela ne suffisait pas, le jeu nous laisse également des batailles contre des boss très intéressants et solides, un exploit que nous voyons difficilement résolu avec facilité dans d’autres propositions du genre. Comme Hellbound, le jeu est en vente dès maintenant sur Steam et peut être le vôtre pour seulement 3,30 €.

Au milieu du mal

Le studio Indefatigable, hébergé par New Blood Interactive (éditeur connu pour avoir donné naissance à de nombreux projets qui récupèrent des expériences classiques), a réussi à faire revivre ce qui serait le digne successeur d’Hexen : Amid Evil. Nous parlons donc d’un jeu de tir à la première personne où non seulement le tir est capital, mais l’utilisation de toutes sortes d’armes blanches est également capitale.

En contrôlant un hérétique, nous devrons restaurer la pureté de notre royaume et le récupérer des griffes de toutes sortes de bêtes et de démons. Pour cela, nous serons « bénis » d’un arsenal plein de merveilles comme des tridents qui crachent le tonnerre, des épées qui coupent l’énergie et même un bâton qui lance des sphères explosives.

Nous sommes confrontés au jeu qui semble le plus spectaculaire dans le graphique de la liste, avec la possibilité même de le jouer avec Ray Tracing et 120 fps, avec une action si vertigineuse qu’elle vous jettera de la chaise. Amid Evil est exclusif à Steam et vous pouvez vous en procurer si vous êtes prêt à laisser tomber 17 euros.