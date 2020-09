"Control" a la fonctionnalité que chaque jeu solo doit copier

Avec la sortie de l’extension “AWE” fin août, “Control” est terminé. Dans le même temps, une mise à jour a apporté le nouveau mode d’aide au jeu d’action. Il permet de personnaliser entièrement le jeu et même de rendre l’héroïne Jesse Faden invulnérable. La fonctionnalité simple rend un très bon jeu encore meilleur. Et: cela correspond parfaitement à l’histoire.

Les débats de difficulté sur les jeux vidéo sont un sujet brûlant, c’est pourquoi nous éliminons cette formalité: bien sûr, il est parfaitement légitime de vouloir se jeter encore et encore contre le même boss adversaire dans une longue campagne jusqu’à après de durs efforts et de nombreuses tentatives infructueuses tombent finalement. Cela peut sembler très gratifiant, cela ne fait aucun doute. Mais il peut aussi être ennuyeux de simplement vouloir savoir comment l’histoire se déroule et de se débattre avec un test de compétence ennuyeux et le même écran de chargement pendant des heures. Et alors?

Mieux qu’un nouveau niveau de difficulté

Il existe maintenant des niveaux de difficulté commutables dans la plupart des jeux solo. Ils garantissent que les personnes qui n’ont pas la dextérité, la patience, l’ambition ou – assez banalement – le temps de s’entraîner à appuyer exactement sur un bouton jusqu’à ce qu’il rentre, aient une chance au générique de fin. “Control” a maintenant quelque chose d’encore mieux: une invulnérabilité sans compromis, commutable dans le menu des options.

Fatigué du stress? «Control» a quelque chose là-bas.

Une nouvelle fonctionnalité désamorce le plus gros désagrément de “Control”

“Control” est un jeu fantastique, en partie grâce à l’excellent système de combat. Flotter à travers un immeuble de bureaux brutaliste avec télékinésie et une arme à feu magique et repousser les intrus d’autres dimensions – fondamentalement génial. Cependant, le développeur Remedy l’a un peu trop bien pensé avec l’intensité des rencontres.

Se battre dans “Control” est angoissant, stressant et se sent souvent carrément injuste. Quand les choses se passent plutôt bien contre des dizaines d’adversaires, mais que l’un de ces méchants ennemis explosifs me fait passer de l’angle mort de la caméra à un écran de chargement extrêmement long, peu importe combien de fois je me dis que je dois juste travailler sur mes réflexes – la frustration prédomine. Sans parler des combats de boss notoires, qui écrasent toute pensée d’une courbe de difficulté croissante raisonnablement sensible dans une grêle de balles.

“Control” n’est pas un roguelike, où la mort fait partie du concept, mais une aventure d’action riche en histoires. Et chaque cession stupide est comparable à un projecteur de film suspendu dans le cinéma – ou à des gens qui sont assis devant vous, courant constamment aux toilettes et bavardant sans arrêt. Cela dérange, ennuie et ne fait finalement que vous empêcher de suivre correctement le récit.

La frustration disparaît, la tension demeure

Avec la mise à jour, Remedy a reconnu que “Control” avait du rattrapage à faire en termes d’équité. Le mode auxiliaire avec invulnérabilité commutable dans le menu se déclenche à première vue avec des canons sur les moineaux – selon la devise “Nous ne pouvons pas résoudre ce problème de manière satisfaisante avec la balance, faites-le vous-même”. En fait, le mode d’aide est meilleur que la solution standard dite “plus de niveaux de difficulté”.

En plus de l’immortalité, le mode auxiliaire offre de nombreuses autres options de réglage qui peuvent être activées ou désactivées individuellement.

Jouer à un jeu sur “Easy” garantit généralement des progrès, mais se sent rapidement insatisfaisant si le jeu n’est pas équilibré pour cela. Si chaque adversaire meurt après le moindre coup et que mon personnage n’est pas du tout endommagé, la tension est perdue. En attendant, les jeux testent également des concepts plus diversifiés de modes de difficulté, dans lesquels, par exemple, la difficulté de combat et de puzzle peut être définie individuellement. “Control” assure la tension grâce à un bon retour de frappe.

Les coups peuvent être ressentis – pas seulement sur la barre de vie

Même si l’immortalité est définie, Jesse continue de subir des dégâts, seul son dernier point de vie dure pour toujours. Cela signifie également: l’écran devient strié lorsque l’héroïne est blessée et devient rouge sang. Jesse halète, tombe, est projeté en arrière dans un état second. Je reçois le drame d’une mauvaise bataille, mais sans la déception finale que signifie un jeu terminé. En conséquence, j’essaye toujours de me battre “bien”, de m’évader et d’utiliser mes compétences de manière raisonnable – même si à proprement parler je pourrais simplement rester debout sur le terrain.

Enfin un réalisateur au pouvoir!

Un personnage vulnérable mais finalement immortel correspond aussi bien au récit de “Control”. Le contrôle, l’autonomisation et la compétence exceptionnelle et sûre de soi sont des motifs qui traversent l’histoire. Le poste de Jesse en tant que nouveau directeur de la plus vieille maison s’accompagne d’une énorme responsabilité, mais aussi d’un camion de superpuissance. “La puissance est ma nouvelle réalité” est la phrase littérale de la chanson “Take Control”, qui a été écrite spécialement pour le jeu et peut être entendue à un moment clé de la campagne.

Mourir régulièrement dans les jeux vidéo est une norme apprise, mais soyons honnêtes: A Jesse Faden, qui à la fin garde la vue d’ensemble et le dessus même dans les situations les plus difficiles, va tout simplement beaucoup mieux avec “Control” qu’un réalisateur supposément puissant qui elle-même plus tard est toujours submergé par quelques ennemis mal placés dans le jeu. Si vous êtes très adroit et réfléchi et que vous souhaitez gérer assez longtemps la microgestion complexe du système de mod, vous pourrez peut-être le faire sans immortalité. Mais dans “Control” les cartes sont déjà mélangées dans le sens de multiples tentatives.

Cette personne semble-t-elle avoir pu être prise en embuscade du mauvais pied? Juste.

Plus de liberté de conception pour une expérience de jeu personnelle

La nouvelle option a également des conséquences intéressantes pour la conception de jeux. Dans l’extension “AWE”, Remedy met deux machines d’arcade dans la plus ancienne maison. Sur l’un d’eux, Jesse peut se lancer dans des défis de combat exigeants et affronter des hordes d’adversaires pour débloquer une tenue. Sur la deuxième machine, elle peut rejouer les combats de boss du jeu principal ainsi que le niveau populaire “Ashtray Maze”.

Pour débloquer la deuxième machine, Jesse doit d’abord relever l’un des défis de la machine one. Cacher une belle amélioration de la qualité de vie pour les fans derrière un défi de combat pour les as de combat les plus patients semble assez maladroit du point de vue de la conception du jeu. Le mode d’aide résout le problème.

Bien sûr, le mode d’aide présente d’autres avantages pour les fans de jeux qui étaient auparavant empêchés de jouer à “Control” en raison de limitations physiques. Je ne peux juger les nouvelles options que du point de vue d’un joueur moins intéressé par les défis croustillants que par l’histoire et l’atmosphère et le plaisir détendu de parcourir patiemment les jalons.

Si je peux me permettre, chaque partie à un seul joueur pourra copier le mode d’aide à l’avenir. Cela conviendra mieux à certains jeux, à certains moins bien. L’option d’une invulnérabilité commutable prouve également une certaine confiance des développeurs dans la capacité des joueurs à optimiser eux-mêmes le plaisir.

Si je suis toujours ambitieux, je peux désactiver l’immortalité à tout moment.