Chupa : le film Netflix du fils d’Alfonso Cuarón inspiré du chupacabra

Le film, réalisé par le fils d’Alfonso Cuarón, s’inspire de la légende mexicaine du chupacabra.

©NetflixLe film Chupa a été réalisé par Jonás Cuarón.

La famille Cuarón continue de construire son héritage dans le monde du cinémabien que cette fois il ne s’agisse pas d’Alfonso, mais de son fils, Jonas Cuaronqui réalise le film sucer de Netflixinspiré de la légende mexicaine du chupacabra.

La bande-annonce du film vient de sortir et elle fait déjà parler d’elle puisqu’elle n’est pas seulement derrière les membres du Harry Potter et la Pierre Philosophalemais promet aussi de montrer la culture mexicaine, ses légendes et présente un acteur nominé aux Oscars.

+ Quand Chupa, de Jonás, fils d’Alfonso Cuarón, sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Selon l’aperçu de Netflix, Le film de Jonás Cuarón sera présenté en première sur la plateforme de streaming le 7 avrilil ne faudra donc pas longtemps avant que nous puissions voir ce projet.

synopsis officiel de sucer: »Lors d’une visite à sa famille au Mexique, Alex se lie d’amitié avec une créature qu’il trouve cachée dans la cabane de son grand-père : un chiot chupacabra.. Désormais, afin de sauver cet être mythique, Alex et ses cousins ​​vont se lancer dans la plus incroyable aventure de leur vie.« .

+ Quel est le casting de Chupa de Netflix ?

Le film Netflix présente la participation de l’acteur mexicain nominé pour un Oscar Damien Bichir (Une vie meilleure). Il met également en vedette Jules César Cedillo, Evan Whitten, Alexandre Chevalier, Christine Goodwin, Xzavier Estrada, Ashley Ciara, Berne Kenshin, Nickolas Bourreau et gonzalo roblesentre autres.

+ Quelle est la légende mexicaine du chupacabra ?

Cette célèbre légende est devenue populaire dans les années 1990 et est l’un des monstres les plus redoutés. La légende est basée sur un monstre mystérieux qui suce le sang du bétail.

Bien qu’elle soit apparue au Mexique, cette histoire est devenue populaire dans d’autres pays, comme les États-Unis et la Chine. Le nom de chupacabras est dû au fait qu’en théorie, ce monstre se nourrit du sang des animaux domestiques, notamment des chèvres.

+ Qui est Jonas Cuaron ?

Jonas n’est pas seulement fils d’Alphonse Cuaronmais a fait sa propre carrière en tant que scénariste et réalisateur. C’est aussi fils de Mariana Elizondoqui à son tour est fille de Salvador Elizondo, l’un des écrivains mexicains les plus connus au sein du courant ou de l’école connue sous le nom de Vanguard.

Jonás est né à Mexico, en 1981et a travaillé sur des projets tels que la gravité (2013), Désert (2015) et Clou de l’année (2007). Jonas Cuarón réalise Chupa (2023), un film Netflix.

