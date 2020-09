Solution provisoire de premier plan: Lidl perd un autre patron

Apparemment, il est si mauvais de siéger au président exécutif de la chaîne de discount Lidl que les PDG changent régulièrement. Il faut maintenant recruter un nouveau patron – le quatrième depuis 2014. Le chef du groupe désigné prend le relais à titre intérimaire.

Le discounter Lidl est déjà à la recherche d’un nouveau patron. L’ancien président du conseil d’administration, Ignazio Paternò, quitte l’entreprise avec effet immédiat et “à sa propre demande”, a indiqué une annonce de la société. Paternò a initialement pris la tête de la chaîne de supermarchés à titre temporaire en avril 2019 et ne l’a repris définitivement qu’il y a quelques mois. Aujourd’hui, le centre de sa vie en Italie l’a poussé à démissionner, a annoncé Lidl à Neckarsulm.

Gerd Chrzanowski dirigera les activités du discounter à titre intérimaire. Il est déjà le successeur désigné du PDG du groupe Schwarz, Klaus Gehrig. Gehrig dirige le groupe – qui comprend Lidl et la chaîne de supermarchés Kaufland – depuis de nombreuses années. Il est considéré comme le confident le plus proche du propriétaire Dieter Schwarz. On ne sait pas encore quand exactement Chrzanowski prendra la direction du groupe. En mars, le groupe a annoncé que Chrzanowski commençait maintenant à être le successeur de Gehrig.

Chez Lidl, Chrzanowski est l’un des nombreux nouveaux esprits de ces dernières années. Il y a un peu plus d’un an, Paternò a remplacé Jesper Hojer, qui était également à la tête de l’entreprise depuis seulement deux ans. Hojer, en revanche, a repris le poste de directeur en 2017 de son prédécesseur Sven Seidel, qui avait quitté l’entreprise après environ trois ans au sommet en raison de points de vue divergents sur la direction.

Le chiffre d’affaires total du groupe Schwarz a augmenté de 8,6% à 113,3 milliards d’euros au cours de l’exercice écoulé entre mars 2019 et février 2020. Lidl a augmenté ses ventes de près de 10% à 89 milliards d’euros. Kaufland a augmenté de 4,5 pour cent à 23,7 milliards d’euros. Les deux chaînes de supermarchés sont actives dans 33 pays avec plus de 12 500 succursales.